OpenAI попри кризу в керівництві планує продати акції при оцінці у $86 мільярдів

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Компанія OpenAI не відмовилася від планів продажу співробітниками акцій компанії діючим інвесторам: попри хаос у керівництві минулого тижня, великі інвестори налаштовані оптимістично.

Про це пише Financial Times.

"Майбутній продаж акцій OpenAI має на меті перевірити, скільки коштував компанії та її прихильникам хаос у керівництві минулого тижня, хоча великі інвестори налаштовані оптимістично щодо забезпечення високої оцінки.

За словами двох інвесторів, які безпосередньо знайомі з ситуацією, продаж акцій співробітників, який був запланований до звільнення минулого тижня головного виконавчого директора Сема Альтмана і мав оцінити компанію в 86 мільярдів доларів, продовжиться, як і планувалося", - пише видання.

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Це буде першою перевіркою апетиту інвесторів до OpenAI після битви між Альтманом і радою директорів, яка висвітлила такі проблеми в компанії, як складні механізми управління, в яких некомерційна рада директорів контролює комерційну компанію.

Венчурні групи, такі як Thrive Capital Джоша Кушнера, Sequoia Capital і Khosla Ventures, були серед тих, хто наполягав на повернення Альтмана на посаду, оскільки вони прагнули захистити свої існуючі частки в OpenAI.

Інвестори, як і раніше, впевнені, що новий продаж акцій все ще може потроїти оцінку OpenAI в 29 млрд дол, коли Microsoft взяла на себе зобов'язання інвестувати в компанію 10 млрд дол на початку цього року.

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Повернення Альтмана на посаду генерального директора принесло деяке полегшення інвесторам і може прокласти шлях до більш простої корпоративної структури з більш чітким фокусом на підвищенні прибутковості, а не на меті ради директорів створити ШІ, який "принесе користь усьому людству", за словами двох інвесторів компанії.

Microsoft, яка володіє значним міноритарним пакетом акцій компанії, також сподівається на зміни в управлінні, які могли б дати їй право голосу в управлінні компанією.

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