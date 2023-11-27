OpenAI попри кризу в керівництві планує продати акції при оцінці у $86 мільярдів
Компанія OpenAI не відмовилася від планів продажу співробітниками акцій компанії діючим інвесторам: попри хаос у керівництві минулого тижня, великі інвестори налаштовані оптимістично.
Про це пише Financial Times.
"Майбутній продаж акцій OpenAI має на меті перевірити, скільки коштував компанії та її прихильникам хаос у керівництві минулого тижня, хоча великі інвестори налаштовані оптимістично щодо забезпечення високої оцінки.
За словами двох інвесторів, які безпосередньо знайомі з ситуацією, продаж акцій співробітників, який був запланований до звільнення минулого тижня головного виконавчого директора Сема Альтмана і мав оцінити компанію в 86 мільярдів доларів, продовжиться, як і планувалося", - пише видання.
Це буде першою перевіркою апетиту інвесторів до OpenAI після битви між Альтманом і радою директорів, яка висвітлила такі проблеми в компанії, як складні механізми управління, в яких некомерційна рада директорів контролює комерційну компанію.
Венчурні групи, такі як Thrive Capital Джоша Кушнера, Sequoia Capital і Khosla Ventures, були серед тих, хто наполягав на повернення Альтмана на посаду, оскільки вони прагнули захистити свої існуючі частки в OpenAI.
Інвестори, як і раніше, впевнені, що новий продаж акцій все ще може потроїти оцінку OpenAI в 29 млрд дол, коли Microsoft взяла на себе зобов'язання інвестувати в компанію 10 млрд дол на початку цього року.
Повернення Альтмана на посаду генерального директора принесло деяке полегшення інвесторам і може прокласти шлях до більш простої корпоративної структури з більш чітким фокусом на підвищенні прибутковості, а не на меті ради директорів створити ШІ, який "принесе користь усьому людству", за словами двох інвесторів компанії.
Microsoft, яка володіє значним міноритарним пакетом акцій компанії, також сподівається на зміни в управлінні, які могли б дати їй право голосу в управлінні компанією.
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Нагадаємо:
Повідомлялось, що Сем Альтман за рішенням ради директорів залишив посаду CEO OpenAI, а Міра Мураті, чинна технічна директорка, тимчасово очолить компанію.
Найбільші інвестори OpenAI, серед яких Microsoft, вимагали повернути Сема Альтмана на посаді генерального директора після несподіваного рішення ради директорів звільнити його.
20 листопада стало відомо, що колишній СЕО OpenAI Сем Альтман і президент компанії Грег Брокман разом приєднаються до Microsoft, де очолять нову передову дослідницьку групу штучного інтелекту.
Пізніше стало відомо, що співзасновник OpenAI Сем Альтман повернеться на посаду СЕО компанії після того, як його звільнили 17 листопада. Сторони досягли принципової згоди щодо його повернення в компанію.
Економічна правда