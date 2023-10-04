У МВФ загалом позитивно оцінюють виконання Україною програми EFF

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Найближчими тижнями МВФ продовжить взаємодію з українською владою в рамках підготовки до другого перегляду програми розширеного фінансування EFF, загалом позитивно оцінюючи її виконання.

Про це під час пресконференції у Києві заявила заступниця директора Європейського департаменту МВФ Ума Рамакрішнан, пише "Інтерфакс-Україна".

"Наша основна оцінка полягає в тому, що програма загалом продовжує добре виконуватися", - заявила Рамакрішнан на пресконференції за підсумками візиту делегації МВФ.

Вона додала, що низка короткострокових пріоритетів, включно з ухваленням бюджету та деякими урядовими заходами, перебувають на стадії реалізації.

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Рамакрішнан також зазначила, що відновлення роботи постійного представництва МВФ в Україні цього тижня допоможе розширити та поглибити взаємодію з широким колом зацікавлених сторін.

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Нагадаємо:

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Міжнародний валютний фонд (МВФ) відновив роботу свого постійного представництва в Києві.

Раніше повідомлялось, що команда МВФ на чолі із заступницею директора Європейського департаменту Фонду Умою Рамакрішнан 1 жовтня прибула до Києва та розпочала зустрічі з представниками української влади та іншими ключовими партнерами.

Повідомлялось, що місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) розпочала 25 вересня у Варшаві технічні дискусії з представниками України у контексті підготовки до другого перегляду програми розширеного фінансування (EFF).

Рада директорів МВФ у червні завершила перший перегляд програми розширеного фінансування в рамках механізму розширеного фінансування (EFF) для України - Україна отримала близько 890 млн дол США, які спрямують на бюджетну підтримку.

У березні Виконавча рада МВФ схвалила чотирирічний пакет фінансування для України на суму 15,6 мільярдів доларів, щоб допомогти країні задовольнити нагальні фінансові потреби на тлі триваючої війни. Загалом цього року Україна має змогу отримати від МВФ три транші на загальну суму 3,3 млрд СПЗ (4,5 млрд дол США).

Згодом Міжнародний валютний фонд опублікував 19 структурних маяків, які Україна пообіцяла виконати в рамках програми співпраці на 15,6 млрд дол.

Економічна правда