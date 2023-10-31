Новини 31 жовтня: тестова версія оновленого Держстату, суд повернув "Квітам України" статус пам'ятки
Про Держстат. Міністерство цифрової трансформації та Державна служба статистики запустили публічну бета-версію оновленого порталу Держстату.
Про "Квіти України". Шостий апеляційний адмінсуд повернув статус пам'ятки будівлі "Квіти України", яка розташована на вулиці Січових Стрільців, 49 у Києві.
Про гроші від ЄС. Кабінет міністрів затвердив угоду про фінансування програми "Підтримка Євросоюзу для відновлення та реформ" - після її підписання Єврокомісія виділить 335 млн євро допомоги.
Про розкрадання на харчах в Міноборони. Рахункова палата затвердила результати аудиту в Міноборони, який повністю підтвердив дані журналістського розслідування щодо суттєвого завищення цін на продукти харчування для військових.
Про Carlsberg. Данська пивоварна компанія Carlsberg, яка розірвала усі зв’язки зі своїм російським бізнесом, відмовляється укладати угоду з урядом Росії, яка б зробила захоплення активів Москвою легітимним.
Ексклюзиви ЕП
Куди поділися активи Дерипаски та що буде з Ocean Plaza. Очільник Фонду держмайна Федоришин
Чому держава досі не передала фонду Миколаївський глиноземний завод Олега Дерипаски, які конфісковані російські активи готують до приватизації та чому провалюються аукціони.
Як облаштувати "розумний будинок": сім пристроїв 2024 року
З цими девайсами "дім майбутнього" виконуватиме будь-які забаганки: від ранкової кави до віддаленого замикання гаража.