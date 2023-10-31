Новини 31 жовтня: тестова версія оновленого Держстату, суд повернув "Квітам України" статус пам'ятки

Про Держстат. Міністерство цифрової трансформації та Державна служба статистики запустили публічну бета-версію оновленого порталу Держстату.

Про "Квіти України". Шостий апеляційний адмінсуд повернув статус пам'ятки будівлі "Квіти України", яка розташована на вулиці Січових Стрільців, 49 у Києві.

Про гроші від ЄС. Кабінет міністрів затвердив угоду про фінансування програми "Підтримка Євросоюзу для відновлення та реформ" - після її підписання Єврокомісія виділить 335 млн євро допомоги.

Про розкрадання на харчах в Міноборони. Рахункова палата затвердила результати аудиту в Міноборони, який повністю підтвердив дані журналістського розслідування щодо суттєвого завищення цін на продукти харчування для військових.

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Про Carlsberg. Данська пивоварна компанія Carlsberg, яка розірвала усі зв’язки зі своїм російським бізнесом, відмовляється укладати угоду з урядом Росії, яка б зробила захоплення активів Москвою легітимним.

Ексклюзиви ЕП

Куди поділися активи Дерипаски та що буде з Ocean Plaza. Очільник Фонду держмайна Федоришин

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Чому держава досі не передала фонду Миколаївський глиноземний завод Олега Дерипаски, які конфісковані російські активи готують до приватизації та чому провалюються аукціони.

Як облаштувати "розумний будинок": сім пристроїв 2024 року

З цими девайсами "дім майбутнього" виконуватиме будь-які забаганки: від ранкової кави до віддаленого замикання гаража.