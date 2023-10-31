Будівлі "Квіти України" повернули статус пам'ятки

"КВІТИ УКРАЇНИ" ФОТО: ІВАН ЧЕРНІЧКІН / ЗАБОРОНА

Шостий апеляційний адмінсуд повернув статус пам'ятки будівлі "Квіти України", яка розташована на вулиці Січових Стрільців, 49 у Києві.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

Суд 31 жовтня задовольнив апеляційні скарги МКІП, Київської міської прокуратури, Департаменту охорони культурної спадщини КМДА та громадських організацій "Зберегти Квіти України" і "Мапа Реновації".

Зазначається, що суд апеляційної інстанції погодився з аргументами, що вже ліквідований Окружний адміністративний суд міста Києва необґрунтовано позбавив будівлю "Квіти України" статусу пам’ятки культурної спадщини та скасував припис МКІП.

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"Наразі рішенням суду, яке вступає в силу відразу після проголошення, повністю відмовлено в задоволенні позовних вимог щодо скасування наказів про занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України за видом пам’ятки архітектури, монументального мистецтва та категорією місцевого значення об’єкт культурної спадщини "Оранжерея, навчально-методичний павільйон "КВІТИ УКРАЇНИ" по вул. Січових Стрільців, 49 у м. Києві, охоронний № 4065-Кв", - йдеться у повідомленні.

Також суд залишив у силі припис МКІП про припинення проведення будівельних робіт на об’єкті "Реконструкція цілісного майнового комплексу з надбудовою для розміщення офісного центру з підземним паркінгом по вул. Січових Стрільців, буд. 49 у Шевченківському районі міста Києва".

Нагадаємо:

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У грудні 2022 року Окружний адмінсуд Києва скасував наказ Мінкульту та Департаменту Охорони Культурної Спадщини КМДА про внесення павільйону "Квіти України" до реєстру пам'яток, що забороняє його руйнування або перебудову.

Міністерство культури та інформаційної політики заявило тоді, що планує подавати апеляційну скаргу на рішення ОАСК, яким скасували наказ Мінкульту про внесення павільйону "Квіти України" у Києві до реєстру пам'яток.

Економічна правда