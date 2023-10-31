Рахункова палата підтвердила розкрадання на харчах в Міноборони часів Резнікова - ЗМІ

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Рахункова палата затвердила результати аудиту в Міноборони, який повністю підтвердив дані журналістського розслідування щодо суттєвого завищення цін на продукти харчування для військових.

Про це повідомив журналіст Юрій Ніколов, який був автором резонансного розслідування, оприлюдненого у "Дзеркалі тижня" в січні 2023 року.

Звіт Рахункової був проведений за зверненням антикорупційного комітету Верховної Ради й стосується першого півріччя 2023 року.

У звіті, зокрема зазначається:

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Наприкінці листопада 2022 року Міноборони повідомив потенційних постачальників про заплановані закупівлі послуг харчування на 2023 рік та запропонував надати цінові пропозиції. При цьому, Міноборони не здійснювало моніторинг цін на продукти харчування та самостійно не визначило вартість послуг харчування. Визначення очікуваної вартості комплектів продуктів харчування здійснювалось шляхом механічного множення вартості комплекту за минулий рік на індекс інфляції.

Укладені договори не враховували реальну потребу у продовольчому забезпеченні ЗСУ визначену Тилом Командування Сил логістики ЗСУ.

Наприкінці 2022 року Міноборони уклало десять угод на харчування солдатів у 2023 році на 42,05 млрд гривень. Після розслідування щодо завищених цін були укладені додаткові угоди, якими деякі ціни продуктів були знижені вдвічі.

Після ухвалення закону, який повертав незбройні закупівлі Міноборони в "Прозорро", на торгах ціни продуктів були знижені ще раз. За укладеними договорами річна вартість забезпечення харчування військовослужбовців та годування штатних тварин склала 37,98 млрд грн, що на 8,19 млрд грн менше суми, яка передбачалася до розслідування.

Вартість харчування Міноборони була значно вищою від цін в інших силових органів. Застосувавши такі ціни Міноборони могло б зекономити від 3,2 млрд до 7,0 млрд гривень бюджетних коштів.

Аудитори вказали, що "із 409 найменувань продуктів каталогу (Міноборони, - ред.) майже 75% не мають практичного застосування, як для приготування їжі у стаціонарних їдальнях, так і в польових умовах, але впливають на ціноутворення та остаточну вартість комплекту".

Узагальнені результати аудиту засвідчили непродуктивне використання бюджетних коштів у сумі 7,439 млрд грн. Придбання найбільш вживаних продуктів харчування здійснювалося за цінами, які в середньому були на 30% вище ринкових. Визначена Міноборони вартість харчування військовослужбовця ЗСУ на добу перевищувала вартість такого харчування в інших підрозділів сектору безпеки та оборони від 3,17 млрд грн (Нацгвардія) до 7,04 млрд грн (СБУ). Реклама:

Нагадуємо:

У січні 2023 року Юрій Ніколов опублікував статтю на ZN.UA - "Тилові пацюки Міноборони під час війни "пиляють" на харчах для ЗСУ більше, ніж за мирного життя" про закупівлю за завищеними цінами продуктів для військових.

У розслідуванні йшлося про те, що Міноборони підписало угоду на 13 мільярдів із фірмою зі статутним капіталом у тисячу гривень. Тобто спеціально було створено фірму-"прокладку".

Серед виявлених зловживань були такі факти, як закупівля яєць за ціною 17 грн за штуку тощо.

Попервах у Міноборони стверджували, що оприлюднена ZN.UA інформація нібито має "ознаки навмисних маніпуляцій та вводить в оману". Згодом Резніков визнав помилки у контракті щодо придбання продуктів, але розслідування назвав "інформаційною атакою під надуманим приводом".

Однак, після публікації розслідування в Міноборони все ж таки відбулися гучні відставки. Крім того НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом зловживань на закупівлях Міноборони.