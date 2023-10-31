У тестовій версії запущено новий портал Держстату

Міністерство цифрової трансформації та Державна служба статистики запустили публічну бета-версію оновленого порталу Держстату.

Про це повідомила ІТ-компанія ЕРАМ, яка свого часу розробила першу версію мобільного застосунку "Дія", а в даному проєкті виступила ключовим партнером з трансформації порталу Держстату.

Зазначається, що новий портал реалізований з використанням прогресивних хмарних технологій і рішень передачі даних.

"Основна мета проєкту — наблизити інструменти та методи роботи державної організації до принципів діяльності технологічної компанії, а також погодити їх з міжнародними стандартами роботи аналогічних статистичних інституцій згідно з дорожньою картою євроінтеграції України", - зазначили в ЕРАМ.

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"Якісні дані — основа для прийняття управлінських рішень. Саме тому Держстат має перетворитися на сучасну організацію, яка схожа на ІТ-компанію. Це дасть змогу отримувати дані в режимі реального часу, швидко їх аналізувати та поширювати", - зазначив своєю чергою віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

В основі проєкту була використана розробка ЕРАМ — платформа для управління життєвим циклом даних Quanthub.

Ця платформа була адаптована до вимог Держстату: зроблено переклад українською мовою та доповнено додатковими можливостями для реалізації процесу статистичного виробництва. Ця оновлена система отримала назву "Сигма" — відповідно до літери грецького алфавіту та математичного знаку.

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Як повідомлялося, у липні Міністерство цифрової трансформації запустило закрите тестування нового порталу статистики.

Наразі вже запущене перше опитування Держстату в онлайн-форматі.

Крім того, в уряді оголосили про пошук спеціалістів, які візьмуть участь у цифровій трансформації Державної служби статистики.

Нагадуємо:

Перші консультації щодо трансформації Держстату розпочалися два роки тому. Тоді експерти ЕРАМ провели аналіз стану цифровізації органів державної статистики та розробили концепцію цифрової трансформації. За результатами відкритого конкурсу ЕРАМ отримала роль ключового партнера з трансформації Держстату.

ЕРАМ має 30 років досвіду роботи в інжинірингу, консалтингу та розробці цифрових рішень для глобального бізнесу.

Цифрова трансформація Держстату — це не перший масштабний проєкт, до якого долучаються експерти EPAM. 4 роки тому волонтери компанії розробили першу версію мобільного застосунку "Дія", який з часом став потужною платформою надання цифрових державних послуг.