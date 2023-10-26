Новини 26 жовтня: НБУ знизив ставку і покращив прогнози по інфляції й ВВП, Unilever продовжує бізнес у РФ

Про ставку. Правління Національного банку 26 жовтня ухвалило рішення знизити облікову ставку з 20% до 16%.

Про ВВП й інфляцію. Національний банк суттєво змінив макропрогноз на поточний 2023 рік: тепер він очікує зростання економіки України до кінця року на 4,9% за зниження інфляції до 5,8%.

Про Unilever. Один зі світових лідерів на ринку продуктів харчування та товарів побутової хімії, Unilever, вирішив продовжувати бізнес у РФ - звіт за 3 квартал цього року не містить жодного плану дій щодо виходу з Росії.

Про довічний фінмоніторинг чиновників. 26 жовтня президент Володимир Зеленський підписав закон про довічний статус політично значущих осіб (PEP) і посилення їхнього фінансового моніторингу.

Реклама:

Про зерновий коридор. Консалтингова компанія Barva Invest стверджує, що 25 жовтня АМПУ випустила попередження про те, що рух суден коридором буде призупинено 26 жовтня 2023 року.

Проте Міністерство відновлення України заперечує призупинку роботи зернового коридору.

Ексклюзиви ЕП

Реклама:

Волонтери проти уряду. Як з 1 грудня треба ввозити гуманітарну допомогу

Влада змінює правила роботи благодійних фондів, які завозять в Україну гуманітарну допомогу. Прозорості стане більше, але впаде швидкість доставки.

"Сірий і нерозведений". Хто контролює левову частку тіньового ринку спирту в Україні?

Під час війни влада взялася за боротьбу з нелегальним продажем спирту, проте за пів року нікого за руку не спіймали. Що відбувається?