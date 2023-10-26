Міжнародний спонсор війни Unilever продовжує бізнес у Росії

фото: B4Ukraine

Один зі світових лідерів на ринку продуктів харчування та товарів побутової хімії, Unilever, вирішив продовжувати бізнес у РФ - звіт за 3 квартал цього року не містить жодного плану дій щодо виходу з Росії.

Про це повідомляє організація B4Ukraine із посиланням на звітність концерну за 3 квартал 2023 року.

"Британський конгломерат Unilever, який нещодавно опинився під сильним тиском ЗМІ та громадськості через свій бізнес в Росії, оголосив свої фінансові результати за 3-й квартал. Виробник морозива Cornetto та мила Dove відстоює свою позицію щодо збереження присутності в Росії, посилаючись на "заходи стримування", вжиті з метою "мінімізації внеску Unilever в російську державу".

Хоча природа таких "заходів стримування" залишається невідомою, абсолютно очевидно, що після більш ніж 600 днів з моменту незаконного вторгнення Росії в Україну існує гостра потреба в рішучих діях", - заявляє B4Ukraine.

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Там наголошують, що результати Unilever показали хороші фінансові показники та "новий план дій для стимулювання зростання та розкриття потенціалу", але не містять плану дій для виходу з Росії та "відродження заплямованої репутації Unilever".

"Кожен транснаціональний бізнес, що залишається в державі-агресорі, робить свій внесок у порушення прав людини в Україні - або опосередковано, роблячи податкові внески Кремлю, або безпосередньо, допомагаючи призивати співробітників і надаючи ресурси російській армії відповідно до вимог російського закону про часткову мобілізацію.

У той час як Кремль продовжує створювати перешкоди для виходу з російського ринку, дослідження B4Ukraine показує, що все ще можливо здійснити відповідальний вихід і уникнути співучасті у незаконному вторгненні Росії в Україну", - додали в організації.

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Нагадаємо:

У липні Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) внесло до переліку міжнародних спонсорів війни корпорацію Unilever, яка широко представлена в Україні брендами Domestos, Axe, Rexona, Dove тощо.

Раніше Unilever заявила, що дотримуватиметься законодавства РФ про призов, якщо її російських співробітників призвуть до армії.

Unilever є одним зі світових лідерів на ринку продуктів харчування та товарів побутової хімії. Їй належать понад 400 брендів, продукція випускається на 280 підприємствах, зокрема це: Domestos, Axe, Rexona, Dove, Calve, Rama, Brooke Bond, Lipton, Crème Bonjour, CIF, Knorr, Sunsilk, Timotei, CLEAR та інші.

Економічна правда