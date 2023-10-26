Нацбанк знизив облікову ставку одразу на 4 в.п.

Правління Національного банку 26 жовтня ухвалило рішення знизити облікову ставку з 20% до 16%.

Про це стало відомо з брифінгу НБУ.

Облікову ставку зрівняють зі ставкою за депозитними сертифікатами овернайт.

"У такий спосіб Національний банк модернізує свій операційний дизайн монетарної політики за системою "нижньої межі", - пояснив голова правління Нацбанку Андрій Пишний.

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Ставки за іншими операціями НБУ з банками встановлені таким чином:

ставка за тримісячними депозитними сертифікатами дорівнюватиме "обліковій ставці + 4 в. п." (20%);

за кредитами рефінансування – "обліковій ставці + 6 в. п." (22%).

Фактично рівні ставок за операціями НБУ з банками залишаться незмінними.

У регуляторі пояснили, що модернізація операційного дизайну монетарної політики посилить сигнальну роль облікової ставки в умовах структурного профіциту ліквідності. Це, зокрема, дасть змогу Нацбанку утримувати короткострокові гривневі міжбанківські ставки близькими до облікової ставки.

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"У результаті зросте спроможність НБУ впливати на очікування економічних агентів та мотиви їхньої економічної поведінки.

Утримання незмінними ставок за операціями НБУ з банками наразі узгоджується з необхідністю збереження привабливості гривневих інструментів, що важливо для забезпечення помірної інфляції та курсової стійкості на прогнозному горизонті", – додав Пишний.

Економічна правда