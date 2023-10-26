Нацбанк знизив облікову ставку одразу на 4 в.п.
Правління Національного банку 26 жовтня ухвалило рішення знизити облікову ставку з 20% до 16%.
Про це стало відомо з брифінгу НБУ.
Облікову ставку зрівняють зі ставкою за депозитними сертифікатами овернайт.
"У такий спосіб Національний банк модернізує свій операційний дизайн монетарної політики за системою "нижньої межі", - пояснив голова правління Нацбанку Андрій Пишний.
Ставки за іншими операціями НБУ з банками встановлені таким чином:
- ставка за тримісячними депозитними сертифікатами дорівнюватиме "обліковій ставці + 4 в. п." (20%);
- за кредитами рефінансування – "обліковій ставці + 6 в. п." (22%).
Фактично рівні ставок за операціями НБУ з банками залишаться незмінними.
У регуляторі пояснили, що модернізація операційного дизайну монетарної політики посилить сигнальну роль облікової ставки в умовах структурного профіциту ліквідності. Це, зокрема, дасть змогу Нацбанку утримувати короткострокові гривневі міжбанківські ставки близькими до облікової ставки.
"У результаті зросте спроможність НБУ впливати на очікування економічних агентів та мотиви їхньої економічної поведінки.
Утримання незмінними ставок за операціями НБУ з банками наразі узгоджується з необхідністю збереження привабливості гривневих інструментів, що важливо для забезпечення помірної інфляції та курсової стійкості на прогнозному горизонті", – додав Пишний.
Економічна правда