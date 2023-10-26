Зеленський підписав закон про довічний фінмоніторинг чиновників

26 жовтня президент Володимир Зеленський підписав закон про довічний статус політично значущих осіб (PEP) і посилення їхнього фінансового моніторингу.

Відповідну інформацію внесено в картці законопроєкту № 9269-д на сайті Верховної Ради.

Головною новацією закону є те, що замість трьох років після звільнення з посади, топчиновники матимуть фактично довічний статус РЕР.

Окрім скасування трирічного обмеження для статусу PEP, норми закону передбачають застосування ризик-орієнтованого підходу під час визначення обсягу та тривалості заходів фінмоніторингу, які необхідно вживати щодо таких діячів.

Реклама:

Так, згідно з документом, через 12 місяців після звільнення PEP з посади, банки та інші фінустанови мають переглянути його ризик.

Запроваджується обов'язок національного PEP після припинення виконання ним публічних функцій повідомляти про це банк.

Закон також зобов'язує суб'єктів первинного фінансового моніторингу, у разі відмови РЕР у здійсненні фінансових операцій або встановленні ділових відносин, надати протягом п'яти робочих днів клієнту-PEP письмові пояснення з обґрунтуванням причин.

Реклама:

Закон встановлює штраф для суб'єктів первинного фінансового моніторингу в розмірі до 100 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 1,7 млн грн, за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу до PEP: за зловживання з жорстким фінмоніторингом щодо PEP (присвоєння необґрунтованого рівня ризику, безпідставна відмова від проведення фінансових операцій).

Нагадуємо:

Ухвалення цього закону є умовою вступу України до Європейського Союзу та фінансової допомоги від Міжнародного валютного фонду.

Згідно зі стандартами ЄС та Групи з розроблення фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, під час визначення статусу публічного діяча не слід встановлювати проміжок часу, після завершення якого особу має бути автоматично позбавлено такого статусу.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9269-д у цілому 17 жовтня 2023 року.