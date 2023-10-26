Нацбанк утретє за рік суттєво змінив прогноз зростання ВВП у 2023 році 

Національний банк суттєво змінив макропрогноз на поточний 2023 рік: тепер він очікує зростання економіки України до кінця року на 4,9% за зниження інфляції до 5,8%.

Про це було оголошено на брифінгу за результатами засідання Правління Нацбанку 26 жовтня.

Згідно з повідомленням, Національний банк переглянув основне припущення про високі ризики безпеки.

Також очікується, що загальний обсяг фінансової підтримки у формі кредитів і грантів цього року сягне близько 45 млрд дол. США.

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На цьому тлі Нацбанк істотно поліпшив макропрогноз на поточний 2023 рік: тепер він очікує зростання економіки на 4,9% за зниження інфляції до 5,8%.

На наступний рік оцінку зростання ВВП поліпшено незначно - з 3,5% до 3,6%, тоді як щодо інфляції НБУ тепер очікує на розворот тенденції та її збільшення до 9,5% замість колишнього прогнозу у 8,5%.

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У поточному році центробанк уже втретє змінює прогноз зростання ВВП на 2023 рік.

У січні, внаслідок енергетичного терору з боку Росії та спаду ВВП України в IV кварталі 2022 року до 35% у річному вимірі, Нацбанк очікував незначного зростання реального ВВП у 2023 році - на 0,3%.

Наприкінці липня Нацбанк підвищив прогноз зростання ВВП України 2023 року до 2,9%, однак знизив прогноз на 2024 рік із 4,3% до 3,5%.