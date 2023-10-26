Україна призупинила новий зерновий коридор через загрозу з боку РФ

26 жовтня Україна призупинила використання нового чорноморського зернового коридору через загрозу з боку російських військових літаків.

Про це повідомила консалтингова компанія Barva Invest з посиланням на Адміністрацію морпортів України.

"Увечері 25 жовтня АМПУ опублікувала повідомлення про те, що рух суден до та з коридору буде призупинено з 26 жовтня 2023 року", - зазначили в Barva Invest.

Повідомляється, що таке призупинення де факто діє вже протягом останніх двох днів через рішення військових, які посилалися на "вибухову загрозу", що виникла внаслідок збільшення активності російської авіації.

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Попередньо, заборона діятиме 26 жовтня.

"Поточна заборона поширюється на 26 жовтня, але не виключено що вона буде продовжена", - повідомили в Barva Invest.

У повідомленні також йдеться про можливі наслідки призупинки зернового коридору

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"Ці неочікувані обмеження означають простої суден. Очікуємо на негативну реакцію бізнесу на відсутність прогнозованості. Ті учасники ринку, які зараз зі своєї кишені виплачують гроші за простої, при подальшій діяльності в Україні будуть закладати ці ризики та перекладати додаткові затрати вниз по логістичному ланцюжку", - прогнозують в Barva Invest.

"Як завжди, в результаті це відчує виробник на рівні закупівельної ціни", - йдеться в повідомленні.

Нагадуємо:

У жовтні усі три чорноморські порти України, всупереч погрозам Росії обстрілювати судна, що прямують до українських портів, відновили приймання суден для експорту зерна.

25 жовтня в ОК "Південь попередили про активізацію в районі морського зернового коридору російської авіації. Зокрема, росіяни скинули чотири вибухові пристрої.

Також 25 жовтня Українська зернова асоціація заявила про численні повідомлення учасників ринку зерна про те, що в портах Великої Одеси безпідставно затримують судна, завантажені зерном на експорт, внаслідок чого аграрії несуть "колосальні втрати".