Новини 8 вересня: Маск оприлюднив листування з Федоровим, все майно Коломойського арештували

Про інфляцію. Споживчі ціни в Україні в серпні 2023 року знизилися на 1,4%, внаслідок чого інфляція в Україні в річному вимірі впала до 8,6%.

Про перемовини ООН та РФ. ООН веде таємні переговори з Російською Федерацією про укладання угоди, у рамках якої в обмін на відновлення зернової угоди терористичному режиму Володимира Путіна будуть скасовані наріжні санкції, запроваджені після широкомасштабного вторгнення в Україну.

Про Коломойського. Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура на 2 доби наклали арешт на активи та майно колишнього бенефіціарного власника Приватбанку - олігарха Ігоря Коломойського.

Про експорт зерна. Літаки королівських ВПС останніми тижнями – після російських атак – захищають вантажні судна, що перевозять зерно з України.

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Про Маска. Маск підтвердив зрив атаки дронів на російський флот у Криму і заявив про "необхідність перемир'я". Згодом стало відомо, що мільярдер передав своєму біографу приватні повідомлення від віцепрем’єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова без запиту на дозвіл.

Ексклюзив ЕП

З копченим лососем, дор-блю чи аперолем. Як українське крафтове морозиво конкурує з класичним пломбіром

Хто і як виробляє крафтове морозиво в Україні, яку частку воно займає на ринку та як цей бізнес переживає війну.

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