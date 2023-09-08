В Україні другий місяць поспіль фіксують дефляцію - Держстат

Споживчі ціни в Україні в серпні 2023 року знизилися на 1,4%, внаслідок чого інфляція в Україні в річному вимірі впала до 8,6%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Після зростання споживчих цін на 0,8% у червні та зниження на 0,6% у липні, в серпні ціни знизилися на 1,4%.

З урахуванням того, що у серпні 2022 року було зафіксовано інфляцію 1,1%, в річному вимірі за підсумками серпня 2023 року інфляція знизилася до 8,6%. Для порівняння, у липні 2023 року інфляція становила 11,3%, у червні - 12,8%.

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Крім цього, Держстат у серпні другий місяць поспіль зафіксував базову інфляцію на нульовому рівні.

З урахуванням того, що в серпні 2022 року базова інфляція становила 2,1%, у річному вимірі за підсумками серпня 2023 року вона також знизилася до 10,0%. За підсумками липня базова інфляція становила 12,3%, за підсумками червня - 13,7%.

З початку поточного року інфляція в країні становила 2,5%, базова - 3,2%, уточнив Держстат.

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Нагадуємо:

Наприкінці липня Нацбанк України знову поліпшив прогноз інфляції на цей рік із 14,8% до 10,6%.

У 2022 році інфляція зросла до 26,6% із 10% 2021 року, базова інфляція - до 22,6% із 7,9%.