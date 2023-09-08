Василь Хмельницький продав свою частку в ТРЦ Ocean Plaza бізнес-партнеру Іванову
Столичний бізнесмен Василь Хмельницький продав свою частку (33,35%) в ТРЦ Ocean Plaza бізнес-партнеру, власнику інвесткомпанії Q Partners Андрію Іванову.
Про це Хмельницький повідомив у Facebook.
"Минулого тижня були офіційно фіналізовані всі угоди з продажу моєї частки ТРЦ Ocean Plaza моєму давньому партнеру Андрію Іванову", – написав Хмельницький.
Власником ще 66,65% є держава в особі Фонду держмайна. Суму угоди бізнес-партнери не розкривають.
"Понад три роки тому ми з моїм партнером Василем Хмельницьким досягли домовленості, згідно з якою я буду поступово викуповувати девелоперську компанію UDP, інвестиції якої вже тривалий час перебували під моїм управлінням. Угода з викупу 33,35% акцій ТРЦ "Оушен Плаза", що є частиною UDP, є логічним продовженням процесу", – прокоментував Іванов агентству "Інтерфакс-Україна".
Читайте також: Гаманець Ротенберга, який впритул до 24 лютого фінансував російський ВПК. Що досі не так з Ocean Plaza?
Чи відкриється Ocean Plaza та кому він належить – росіянам чи державі? Розбір
Нагадуємо:
Василь Хмельницький викупив акцій компанії Ocean Plaza Project у двох англійців. Раніше, до "англійців", ці цінні папери належали родині Аркадія Ротенберга.
У березні 2023 року Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції та постановив конфіскувати частки росіян, зокрема – Аркадія Ротенберга та його сина Ігоря, у столичному ТРЦ Ocean Plaza.
Рішення ВАКС, за яким дві третини столичного ТРЦ Ocean Plaza в столиці переходять у власність держави, набуло чинності.
Таким чином, в дохід держави стягнуті дві третини акцій Ocean Plaza, які дотепер належали російським олігархам.
9 червня 2023 року Кабінет міністрів передав Фонду держмайна в управління державну частку столичного торговельно-розважального центру Ocean Plaza.