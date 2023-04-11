ТРЦ Ocean Plaza остаточно перейшов у державну власність

Рішення ВАКС, за яким дві третини столичного ТРЦ Ocean Plaza в столиці переходять у власність держави, набуло чинності.

Про це йдеться в ухвалі суду, опублікованій у Єдиному судовому реєстрі.

Колегія суддів Апеляційної палати ВАКС відмовила у відкритті апеляційного провадження в цій справі компанії Jupiter Nine Trust Company Limited колишнього власника частки в ТРЦ Ocean Plaza Аркадія Ротенберга. У зв'язку з цим рішення набрало законної сили.

Апеляція була відхилена на підставі того, що Jupiter Nine Trust Company Limited в особі директора не була стороною в адміністративній справі за позовом Мінʼюста про застосування санкції.

Попереднім рішенням ВАКС в дохід держави було стягнуто:

100% частки статутного капіталу ТОВ "Авангард-Віларті", зареєстровані на кіпрські Ocean Plaza Project (Cyprus) Limited Ethoder Investments Limited;

66,65% частки статутного капіталу ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь".

ІС "Либідь" є безпосереднім власником Ocean Plaza і належить ТОВ "Авангард-Віларті" .

Нагадуємо:

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції та постановив конфіскувати частки росіян, зокрема – Аркадія Ротенберга та його сина Ігоря, у столичному ТРЦ Ocean Plaza.