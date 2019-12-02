Хмельницький планує купити 35% акцій ТРЦ Ocean Plaza — АМКУ

Бізнесмен Василь Хмельницький має намір опосередковано через UPD Holdings Limited купити 35% акцій компанії Ocean Plaza Project.

Про це НВ Бізнес розповів голова Антимонопольного комітету Юрій Терентьєв.

"Він (Хмельницький - ред.) викуповує акції у двох англійців, які володіють 20% і 15% акцій торгового центру", - сказав голова АМКУ.

"Раніше, до "англійців", ці цінні папери належали родині Аркадія Ротенберга. Після операції ТРЦ залишиться під контролем російської компанії ТПС Нерухомість", - йдеться у повідомленні.

"Після анексії Криму Росією в 2014 році власники компанії ТПС Нерухомість виставили Ocean Plaza на продаж, але бажаючих його купити не було. У 2018 році об'єкт був повторно виставлений на торги, потенційних покупців було двоє - девелопери Вагіф Алієв і Василь Хмельницький.

Алієв планує в наступному році відкрити ТРЦ Ocean Mall, який розташований по сусідству з ТРЦ Ocean Plaza. Його ідея полягала в тому, щоб об'єднати два торгові центри і уникнути конкуренції. Василь Хмельницький в інтерв'ю Liga.net повідомив, що готовий заплатити за Ocean Plaza 250 млн доларів, тобто приблизно на 100 млн доларів менше, ніж при продажу. Якщо все так і є, то 35% акцій можуть обійтися Хмельницькому в 88 млн доларів", - пише НВ Бізнес.

Консультант з нерухомості, який побажав залишитися неназваним, заявив виданню, що, "найімовірніше, зі складу власників виводиться сім'я Ротенбергів".

"Це необхідно, оскільки в будь-який момент торговий центр можуть націоналізувати", - сказав консультант.

Він вважає, що після завершення угоди з Хмельницьким ТРЦ може бути проданий сторонньому інвесторові. Це можуть бути як українські, так і іноземні компанії, які не можуть собі дозволити таку угоду через присутність у складі акціонерів сім'ї Ротенберг.

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Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що Антимонопольний комітет розгляне справу про придбання українським бізнесменом Василем Хмельницьким опосередковано через UPD Holdings Limited акцій компанії Ocean Plaza Project.

Ocean Plaza належить компанії "ТПС Нерухомість", яка володіє п'ятьма торговими центрами в Росії.

"ТПС Нерухомість" заснували Олександр Скоробогатько, Олександр Пономаренко і Аркадій Ротенберг, чиї компанії побудували Кримський міст.

У лютому стало відомо, що "ТПС Нерухомість" веде переговори з Mandarin Plaza Group Вагіфа Алієва про продаж київського ТЦ Ocean Plaza.

Пізніше повідомлялося, що "ТПС Нерухомість" більше не займається управлінням Ocean Plaza.

Брокер об'єкта компанія UTG оголосила, що ці функції переходять "Київ Молл Менеджменту" (належить Владиславу Зайцеву, пов'язана з власником групи "Фуршет" Ігорем Баленком).

За даними видання Retailers, в неї перейшла практично вся київська команда "ТПС Нерухомості".

Mandarin Plaza Group контролюється екс-співвласником Ocean Plaza Вагіф Алієвим. У його портфелі - Lavina Mall, Mandarin Plaza, бізнес-центр "Парус".

Mandarin Plaza зараз також займається будівництвом ТЦ Ocean Mall.

Будівництвом Ocean Plaza початково займалися Ukrainian Development Partners (UDP) і "К.А.Н. Девелопмент ", підконтрольні українським бізнесменам Василю Хмельницькому, Андрію Іванову і Вагіфу Алієву.

"ТПС Нерухомість" викупила проект в 2012 році, сума операції оцінювалася в 280-350 млн доларів. Зараз Ocean Plaza оцінюють в 270-315 млн доларів.