Новини 6 вересня: АМКУ отримав нового очільника, ЄС вперше скасував санкції проти російського бізнесмена

Про резерви. Протягом серпня 2023 року міжнародні резерви України знизилися на 3,2% до 40,4 млрд дол на тлі інтервенцій НБУ з продажу валюти для покриття різниці між попитом та пропозицією на валютному ринку.

Про АМКУ. Парламент призначив головою Антимонопольного комітету вже колишнього очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.

Про "справу Приватбанку". Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду справу про розкрадання 8,4 мільярдів гривень "Приватбанку".

Про скасування санкцій ЄС. Суд Європейського союзу 6 вересня вперше задовольнив позов від російського бізнесмена щодо вилучення його імені з оновлених санкційних списків Євросоюзу, які будуть оприлюднені в вересні, а фактично - дозволив скасувати санкції.

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Про зарплати полонених. Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №9638 про посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб, який, зокрема, передбачає передачу зарплат полонених їхнім сім’ям.

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