Суд Євросоюзу вперше дозволив скасувати санкції проти російського бізнесмена

Суд Європейського союзу 6 вересня вперше задовольнив позов від російського бізнесмена щодо вилучення його імені з оновлених санкційних списків Євросоюзу, які будуть оприлюднені в вересні, а фактично - дозволив скасувати санкції.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Йдеться про Олександра Шульгіна, який був включений до санкційних списків як керівник Ozon Group - провідної в Росії платформи у сфері електронної комерції, яка приносить значні доходи російському бюджету.

Як пояснили Радіо Свобода у пресслужбі Суду, Шульгін у своєму позові не оскаржував санкції як такі, а лише вимагав виключити його з майбутніх списків.

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Ухвалюючи рішення, суд врахував, що Шульгін залишив посаду гендиректора Ozon Group і вийшов із ради директорів 11 квітня 2022 року після запровадження санкцій Європейського Союзу та Австралії.

У Раді ЄС раніше погодили, що не включатимуть імʼя Шульгіна до оновлених списків, які опублікують у вересні, зважаючи на слабкість аргументів проти колишнього бізнесмена.

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Дотепер виграти суд та скасувати санкції вдалося тільки матері глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Наразі Суд ЄС у Люксембурзі розглядає близько 80 позовів від фізичних і юридичних осіб з РФ і Білорусі, які оскаржують рішення про санкції.

Раніше Велика Британія, попри численні санкції проти РФ, видала підсанкційним російським олігархам щонайменше 82 ліцензії "на особисті витрати" - до $1 млн на рік, які росіяни витрачають на "базові потреби" - шоферів, кухарів і покоївок.