Рада ухвалила закон щодо зарплат полонених

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №9638 про посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб, який, зокрема, передбачає передачу зарплат полонених їхнім сім’ям.

Про це повідомила голова Комітету ВР із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк.

Законопроєкт пропонує зберігати грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які потрапили в полон, а також зникли безвісти за особливих обставин та можливість виплати їхнім сім'ям.

Однак це не стосується тих, хто здався в полон добровільно.

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Що ще пропонує законопроєкт:

уточнення порядку виплати грошової компенсації військовослужбовцям та поліцейським за невикористані дні відпусток;

уточнення порядку виплати грошової компенсації за невикористані дні відпусток у разі загибелі (смерті) військовослужбовців та поліцейських;

удосконалення порядку виплати одноразової грошової допомоги у разі звільнення з військової служби.

"Під час воєнного стану військові та поліцейські не можуть повною мірою використати свої відпустки. Саме тому документ пропонує за невикористані дні виплачувати їм грошову компенсацію. У разі загибелі чи смерті ці гроші виплачувати родині — дружині чи чоловіку, дітям, батькам", – зазначила голова партії "Слуга Народу".

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Нагадуємо:

У кінці червня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект №9342 про доплати військовим під час воєнного стану.