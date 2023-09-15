Новини 15 вересня: Кабмін затвердив проєкт держбюджету-2024, ЄС скасовує зерновий бан для України

Про держбюджет-2024. Кабінет міністрів на засіданні 15 вересня затвердив проєкт держбюджету на 2024 рік.

У державному бюджеті на 2024 рік коштів на вибори не передбачено.

Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №10000 "Про Державний бюджет України на 2024 рік".

Про зерно. Європейська комісія прийняла рішення не продовжувати обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції після 15 вересня.

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Рішення Європейської комісії про скасування обмежень на імпорт української сільгосппродукції після 15 вересня в обмін на обмеження з боку Києва не вплинуть на рішення Польщі ввести власну, односторонню заборону.

Попри компроміс, знайдений Єврокомісією про скасування обмежень на імпорт української сільгосппродукції після 15 вересня в обмін на обмеження з боку Києва Угорщина вирішила ввести власну, односторонню заборону.

Про Коломойського. СБУ, БЕБ та Офіс генпрокурора викрили нові факти злочинної діяльності бізнесмена Ігоря Коломойського. Правоохоронці підтвердили, що олігарх отримав третю підозру.

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Сторона звинувачення проситиме Шевченківський районний суд Києва збільшити заставу для бізнесмена Ігоря Коломойського через нові підозри в понад 11 разів – до майже 5,88 мільярда гривень.

Про тимчасовий морський коридор. З порту Одеси вранці 15 вересня вийшов балкер PUMA (Кайманові острови), завантажений металом та ріпаком - це ще одне заблоковане через війну судно судно, яке вийшло з порту та прямує встановленим тимчасовим коридором руху.

Про приватизацію. Фонд держмайна України підготував до приватизації п'ять великих об'єктів, які будуть виставлені на продаж у 2024 році.

Ексклюзиви ЕП

Питання на 120 мільярдів: що буде, якщо в місцевих громад забрати "військовий" ПДФО?

Місцеві бюджети до кінця 2024 року можуть втратити майже 120 млрд грн доходів, які направлятимуть на фінансування військових потреб. Звідки так багато "зайвих" коштів у місцевих громад і чи справді вони зайві?

Другий бюджет війни. Звідки Україна братиме гроші у 2024-му. Аналіз проєкту

Якою уряд бачить економіку України наступного року, звідки у держскарбниці візьмуться гроші та які ризики можуть спіткати державні фінанси у 2024-ому? ЕП проаналізувала проєкт бюджету.