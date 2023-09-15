Єврокомісія не стала продовжувати ембарго на імпорт українського зерна

Європейська комісія прийняла рішення не продовжувати обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції після 15 вересня.

Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

"Єврокомісія після аналізу даних щодо впливу експорту 4 категорій сільськогосподарської продукції на ринок ЄС дійшла висновку, що завдяки тимчасовим заходам, запровадженим 2 травня 2023 року, викривлення ринку в 5 країнах-членах, що межують з Україною, зникли", – йдеться в повідомленні.

Відповідно, було досягнуто домовленості про те, що всі чинні заходи щодо обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції втрачають чинність сьогодні.

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Крім того, Україна погодилася запровадити будь-які правові заходи (включаючи, наприклад, систему ліцензування експорту) протягом 30 днів, щоб уникнути сплеску цін на зерно.

У Єврокомісії підкреслюють, що з 16.09.2023, Україна також повинна запровадити ефективні заходи контролю за експортом 4 груп товарів, щоб запобігти будь-яким ринковим викривленням у сусідніх державах-членах.

"Україна має подати План дій до платформи не пізніше закриття робочого дня у понеділок 18 вересня 2023 року.Європейська Комісія та Україна здійснюватимуть моніторинг ситуації через платформу, щоб мати змогу реагувати на будь-які непередбачувані ситуації", – наголошують в Єврокомісії.

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Також Єврокомісія утримуватиметься від запровадження будь-яких обмежень доти, доки ефективні заходи, вжиті Україною, не запрацюють у повному обсязі.

Економічна правда.