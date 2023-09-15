Фонд держмайна підготував до продажу 5 об'єктів у рамках великої приватизації
Фонд держмайна України підготував до приватизації п'ять великих об'єктів, які будуть виставлені на продаж у 2024 році.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції в Києві 15 вересня.
За словами прем'єра, це буде п'ять об'єктів у рамках великої приватизації. Він висловив сподівання, що продаж відбудеться наступного року.
Однак назв об'єктів Шмигаль не озвучив.
За його словами, згідно з проєктом держбюджету-2024, який уряд затвердив у п'ятницю, надходження від приватизації наступного року заплановано на рівні 4 млрд грн.
При цьому у системі аукціонів "Прозорро.Продажі" днями було опубліковано перелік 15 об'єктів великої приватизації, до якого увійшли, зокрема, контрольні пакети акцій:
- Одеського припортового заводу,
- "Центренерго",
- Об'єднаної гірничо-хімічної компанії,
- "Українських енергетичних машин",
- "Електроважмашу",
- "Сумихімпрому".
Також до приватизації готуються держпакети акцій:
- Дніпровського електровозобудівного заводу,
- НАК "Украгролізинг",
- "Азовмашу",
- "Індару",
- "Оріани",
- 51-відсоткова частка Запорізького титано-магнієвого комбінату.
Крім того, планується приватизація цілісних майнових комплексів:
- ДП "Вугільна компанія "Краснолиманська",
- Уманського лікеро-горілчаного заводу,
- Заводу алюмінієвої фольги.
Організатором виступає Фонд держмайна (ФДМ) України, проте терміни продажу відсутні.
Нагадуємо:
У вересні 2022 року Фонд держмайна України відновив малу приватизацію.
З того часу мала приватизація в Україні під час війни побила десятирічний рекорд.