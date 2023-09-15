Законопроєкт про держбюджет-2024 зареєстрували у Раді

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Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №10000 "Про Державний бюджет України на 2024 рік".

Про це повідомив у Telegram представник уряду у ВР Тарас Мельничук.

Раніше Кабінет міністрів на засіданні 15 вересня затвердив проєкт держбюджету на 2024 рік.

Детальніше про проєкт бюджету на наступний рік читайте у статті ЕП: Другий бюджет війни. Звідки Україна братиме гроші у 2024-му. Аналіз проєкту

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Економічна правда