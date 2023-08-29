Новини 29 серпня: підозри через заволодіння аеропортом "Одеса", Apple готується презентувати iPhone15

Про підозри Кауфману і Грановському. НАБУ та САП заявили про викриття групи, яка заволоділа майном "Міжнародного аеропорту "Одеса" вартістю 118 млн грн та доходом від його діяльності протягом 2012-2022 років у розмірі понад 2,5 млрд грн.

Про Apple. Компанія Apple оголосила, що 12 вересня проведе пресзахід у своїй штаб-квартирі в Купертіно (штат Каліфорнія, США) де, як очікується, презентує нові iPhone.

Про нове газове родовище. "Укргазвидобування" відкрило нове родовище газу, запаси якого оцінюються в мільярд кубометрів блакитного палива.

Про КРАІЛ. У Міністерстві цифрової трансформації сподіваються, що Верховна Рада прискорить розгляд запропонованого ними законопроєкту про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

Реклама:

Про Raiffeisenbank в РФ. Національний антитерористичний центр Чехії розслідує діяльність австрійської банківської групи Raiffeisenbank в РФ.

Ексклюзиви ЕП

Панамський канал пересихає і це коштує світу мільярди доларів. Що відбувається?

Реклама:

Що відбувається в Панамському каналі і які є загрози для світової торгівлі?

Врятувати спадщину від ракет. Як технології допомагають зберегти архітектурні пам'ятки країни

Навіть після прямого влучення ракети українська пам'ятка матиме шанс на відновлення. Як в Україні створюють цифрові копії архітектурної спадщини і для чого.