Apple оголосила дату осінньої презентації, на якій покаже iPhone 15

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Компанія Apple оголосила, що 12 вересня проведе пресзахід у своїй штаб-квартирі в Купертіно (штат Каліфорнія, США) де, як очікується, презентує нові iPhone.

Про це пише CNBC.

Apple почала надсилати журналістам запрошення на презентацію нових пристроїв 12 вересня 2023 року. Подія буде транслюватися на сайті Apple з 20:00 за київським часом.

"Очікується, що нові моделі iPhone, які, ймовірно, будуть називатися iPhone 15, використовуватимуть зарядний порт USB-C після того, як у жовтні ЄС ухвалив історичний закон, що вимагає від усіх мобільних телефонів, планшетів і камер, які продаються в ЄС, використовувати USB-C для дротової зарядки, з кінцевим терміном введення в дію 28 грудня 2024 року", - пише видання.

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Компанія також може анонсувати нові моделі Apple Watch на цьому заході, включаючи оновлену версію висококласного Apple Watch Ultra.

На вересневому заході Apple також зазвичай випускає нову версію iOS для iPhone. Цього року програмне забезпечення iOS 17, зокрема, передбачає більш візуальний ідентифікатор абонента та кращу автокорекцію.

Нагадаємо:

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Корпорація Apple планує старт продажів нового смартфона iPhone 15 на 22 вересня.