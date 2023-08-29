У Чехії перевіряють діяльність "Райффайзен Банку" в Росії на фінансування тероризму

Національний антитерористичний центр Чехії розслідує діяльність австрійської банківської групи Raiffeisenbank в РФ.

Про це повідомляє Чеське телебачення, передає Укрінформ.

Зазначається, що скаргу проти банку подала Асоціація прав громадян і підприємців. Організація підозрує Raiffeisenbank в підтримці тероризму та фінансуванні агресії через те, що компанія залишилась на російському ринку та сплачує там, зокрема, податки.

Австрійська група Raiffeisenbank International є найбільшим європейським банком, який ще залишився в Росії.

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Російське представництво банку повідомило про зростання прибутку на дев'ять відсотків у першій половині 2023 року. На це звертає увагу Лібор Малечек, ініціатор скарги.

"Як це можливо, щоб ми раптом виявили в бухгалтерських документах, що вони віддають сотні мільйонів на тероризм, на підтримку військової машини?" — звернув увагу ініціатор скарги Лібор Малечек.

Окрім того, група клієнтів банку в Чехії запустила петицію за вихід банку з Росії.

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"Ідея розплачуватися тією ж платіжною карткою, як, образно кажучи, постачальник військової техніки для російської армії для нас нестерпна", — заявив автор петиції Ладіслав Пелцл.

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Нагадуємо:

Райффайзен Банк Інтернешнл (Raiffeisen Bank International) відкладає плани виходу з Росії, в той час як Австрія посилює свій захист давніх зв'язків з Москвою.