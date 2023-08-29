Заволодіння аеропортом "Одеса": ексмер Костусєв та бізнесмени Кауфман і Грановський отримали підозри

фото: цтс

НАБУ та САП заявили про викриття групи, яка заволоділа майном "Міжнародного аеропорту "Одеса" вартістю 118 млн грн та доходом від його діяльності протягом 2012-2022 років у розмірі понад 2,5 млрд грн.

Про це повідомляють пресслужби НАБУ і САП.

За даними слідства, у 2011 році два відомих одеських бізнесмена організували схему заволодіння майном аеропорту "Одеса" - для цього зареєстрували ТОВ, яке мало заснувати спільне товариство з Одеською міською радою (ОМР) з розподілом часток 75% і 25% відповідно, з метою отримання у власність та подальшої приватизації майнового комплексу аеропорту вартістю близько 118 млн грн.

"Отримання згоди депутатів ОМР на створення товариства забезпечив тодішній міський голова, розповівши про нібито плани співзасновника інвестувати у розвиток аеропорту. Крім того посадовець вчинив службове підроблення, що надавало підконтрольному ТОВ право утворювати спільне з ОМР товариство в обхід конкурсу.

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Важливо, що отримане у спільне користування майно аеропорту не підлягало приватизації, оскільки мало загальнодержавне значення, забезпечувало виконання функцій прикордонного і митного контролю. Ба більше, 535 одиниць основних засобів з 2488 переданих були аеродромними об’єктами, що забезпечують безпеку польотів та не могли бути відчуженими в принципі", - йдеться у повідомленні.

За договором "інвестори" зобов’язувались внести статутний капітал у розмірі 355 млн грн, побудувати новий термінал і злітно-посадкову смугу. Але більша частина внесених коштів через дії учасників схеми стала предметом застави та була заблокована банком, тобто не підлягала використанню. Новий термінал збудували за кредит, взятий під заставу майнового комплексу аеропорту, а злітно-посадкову смугу не починали будувати взагалі, підкреслюють у НАБУ.

У НАБУ додають, що у результаті реалізації схеми її учасники заволоділи майном аеропорту на суму 118 млн грн та доходами від його діяльності у сумі понад 2,5 млрд грн.

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Про підозру повідомили:

двом одеським бізнесменам-співорганізаторам схеми (за даними джерел УП, йдеться про Бориса Кауфмана та Олександра Боруховича (Грановського);

колишньому міському голові Одеси (за даними джерел УП, підозру отримав Олексій Костусєв);

колишньому в.о. заступника мера Одеси (йдеться про Анатолія Орловського);

директору ТОВ (за словами джерел УП, йдеться про директора ТОВ "Одеса аеропорт девелопмент" Олексія Кочанова

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Нагадаємо:

У 2011 році ЕП писала про сумнівне рішення Одеської міськради, завдяки якому бізнесмени заволоділи аеропортом. Тоді сесія міської ради проголосувала за створення нового підприємства - ТОВ "Міжнародний аеропорт "Одеса", контрольна частка якого належала приватній структурі "Одеса ейрпорт девелопмент".

Як писала ЕП, за цієюк компанією стоять одеські підприємці Олександр Борухович (Грановський) і Борис Кауфман.

Читайте детальніше: Як Костусєв позбувся одеського аеропорту

У грудні 2022 року детективи Національного антикорупційного бюро затримали в Одесі бізнесмена Бориса Кауфмана та екснардепа Олександра Грановського (Боруховича) за підозрою у створенні злочинної організації та підкупі чиновників.

Їх взяли під варту із альтернативною заставою у 129 і 124 млн грн відповідно. Після внесення застави вони вийшли із СІЗО.

Економічна правда