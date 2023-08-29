Ліквідація КРАІЛ: у Мінцифри сподіваються на прискорення розгляду ініціативи в Раді

У Міністерстві цифрової трансформації сподіваються, що Верховна Рада прискорить розгляд запропонованого ними законопроєкту про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

Про це відомство повідомило на запит liga.net.

Наразі законопроєкт перебуває на розгляді в парламенті.

"Ми послідовно цифровізуємо державу, і КРАІЛ не є винятком. Зараз наші спільні зусилля зосереджені на впровадженні системи онлайн-моніторингу, онлайн-отримання ліцензій на діяльність та обладнання тощо. Сподіваємося, що після переходу КРАІЛ у "цифру" парламент прискорить розгляд законопроєкту №9256", – йдеться у повідомленні.

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Проєкт закону №9256 про внесення змін до деяких законів України щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей зареєстрували в парламенті 1 травня.

На думку очільника Мінцифри Михайла Федорова, прийняття законопроєкту дозволить позбутися людського фактора у видаванні ліцензій гральному бізнесу. А процес видавання ліцензій стане автоматичним і відбуватиметься за чіткими критеріями.

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Мінцифри пропонує Верховній Раді ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) й автоматизувати видачу гральної ліцензії - уряд підтримав відповідний законопроєкт, і він відправляється на розгляд у парламент.

Голова Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Іван Рудий розкритикував ідею ліквідувати його відомство, заявивши, що запропоновані зміни - "це, по суті, чинні норми законодавства".