Новини 23 серпня: Індія здійснила посадку на Місяць, КНДР привідкриває кордони
Про Місяць. Індія стала першою країною, яка посадила космічний корабель біля південного полюса Місяця після того, як спроба Росії приземлити свій шатл "Луна-25" у цьому ж районі закінчилася невдачею через несправність двигуна
Про КНДР. Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин дозволив регулярні польоти до двох дружніх КНДР країн - Китаю та Росії, і спостерігачі пов'язують це з побоюваннями масового голоду.
Про Дунай. У результаті чергової атаки Росії на порти Дунаю, що відбулася вночі на 23 серпня, знищено 13 тис тонн зерна для Єгипту та Румунії, пошкоджена зернова та портова інфраструктура.
Про санкції. Одним з можливих каналів постачання в Росію запчастин для літаків Airbus та Boeing, які складають основну кількість авіапарку РФ і обслуговування яких потрапило під санкції після початку повномасштабного вторгнення в Україну, можуть бути росіяни, що мають родинні зв’язки за кордоном.
Про торгівлю. Страхові компанії повідомили фрахтувальників суден, що працюють у чорноморських портах Росії, про підвищення додаткових платежів, відомих як "премії за ризик в зоні воєнних дій"
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