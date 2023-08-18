Новини 18 серпня: підозра Фрідману, зниження капітальних інвестицій

Про підозру Фрідману. У Бюро економічної безпеки склали повідомлення про підозру російському олігарху Міхаілу Фрідману через можливу легалізацію 100 млн грн.

Про капітальні інвестиції. Обсяг капітальних інвестицій в Україні 2022 року скоротився на 39,2% і становив 409,7 мільярда гривень.

Про звільнення від мита антидронових рушниць і тепловізорів. Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкти № 9467 та № 9468, які звільняють від ПДВ та митних платежів низку товарів оборонного призначення, які ввозяться в Україну.

Про Абрамовича. Мільярдер і близький партнер російського олігарха Романа Абрамовича Євген Швідлер програв у п'ятницю у Високому суді Лондона спробу скасувати британські санкції, накладені на нього після вторгнення Росії в Україну.

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Про зерно. Росія заздалегідь попередила Туреччину про вихід із "зернової угоди", а зараз РФ, Туреччина і Катар працюють над новою тристоронньою угодою, яка має прийти на зміну попередній.

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Війна не лишила їм вибору. Як Ізраїль став високотехнологічною військовою державою

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Ізраїльська зброя відома на весь світ, але так було не завжди. На які жертви пішла країна задля розбудови сучасного оборонно-промислового комплексу.