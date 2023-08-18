Новини 18 серпня: підозра Фрідману, зниження капітальних інвестицій
Про підозру Фрідману. У Бюро економічної безпеки склали повідомлення про підозру російському олігарху Міхаілу Фрідману через можливу легалізацію 100 млн грн.
Про капітальні інвестиції. Обсяг капітальних інвестицій в Україні 2022 року скоротився на 39,2% і становив 409,7 мільярда гривень.
Про звільнення від мита антидронових рушниць і тепловізорів. Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкти № 9467 та № 9468, які звільняють від ПДВ та митних платежів низку товарів оборонного призначення, які ввозяться в Україну.
Про Абрамовича. Мільярдер і близький партнер російського олігарха Романа Абрамовича Євген Швідлер програв у п'ятницю у Високому суді Лондона спробу скасувати британські санкції, накладені на нього після вторгнення Росії в Україну.
Про зерно. Росія заздалегідь попередила Туреччину про вихід із "зернової угоди", а зараз РФ, Туреччина і Катар працюють над новою тристоронньою угодою, яка має прийти на зміну попередній.
Ексклюзив ЕП
Війна не лишила їм вибору. Як Ізраїль став високотехнологічною військовою державою
Ізраїльська зброя відома на весь світ, але так було не завжди. На які жертви пішла країна задля розбудови сучасного оборонно-промислового комплексу.