Партнер Абрамовича Швідлер програв суд у Британії щодо скасування санкцій

Абрамович і Швідлер Getty images

Мільярдер і близький партнер російського олігарха Романа Абрамовича Євген Швідлер програв у п'ятницю у Високому суді Лондона спробу скасувати британські санкції, накладені на нього після вторгнення Росії в Україну.

Про це пише Reuters.

Агентство нагадує, що нафтовий магнат Швідлер, чиї статки оцінюються журналом Forbes у 1,6 мільярда доларів, потрапив під санкції Британії у березні 2022 року на підставі його зв'язку з ексвласником футбольного клубу "Челсі" Абрамовичем. Його два приватні літаки також були конфісковані.

"Ця справа є першим суттєвим викликом британським санкціям, запровадженим після вторгнення у лютому 2022 року, оскільки західні уряди націлені на людей і компанії через їхні ймовірні зв'язки з Кремлем і президентом Росії Владіміром Путіним.

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Ці заходи викликали юридичні оскарження з боку тих, хто вважає, що вони стали несправедливою мішенню.

Лише Британія запровадила санкції проти близько 1600 осіб - включно з Абрамовичем, який окремо оскаржує санкції ЄС - після вторгнення в Україну і заморозила понад 18 мільярдів фунтів стерлінгів (23 мільярди доларів) активів", - пише Reuters.

Після рішення Високого суду відхилити апеляцію Швідлера, його адвокат Майкл О'Кейн заявив, що Швідлер, який має подвійне британсько-американське громадянство, намагатиметься оскаржити п'ятничне рішення "при першій же можливості".

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"Він ніколи не був громадянином Росії, не відвідував Росію більше 15 років і критично ставився до дій російського уряду в Україні", - йдеться в заяві О'Кейна.

"Він не знає, що ще він може зробити, щоб бути виключеним зі списку, враховуючи відсутність такої політики або рекомендацій уряду Великої Британії. Якщо це рішення залишиться в силі, це зробить практично неможливим для будь-якої особи, на яку накладено санкції міністром закордонних справ, успішно оскаржити їх у суді", - стверджує адвокат.

Швідлер стверджував, що Британія помилилася, запровадивши санкції лише через його стосунки з Абрамовичем, якого він називав близьким другом.

Британія також посилалася у запровадженні санкцій на його посаду директора російського виробника сталі Evraz, акції якого котируються на Лондонській фондовій біржі, і на роль у російській нафтовій компанії "Сибнєфть", проданій Абрамовичем у 2005 році, як на доказ того, що він отримав фінансову вигоду від Абрамовича.

Команда юристів бізнесмена заявила у липні на слуханнях у Високому суді, що Швідлер не отримував жодних фінансових вигод від Абрамовича, а будь-які платежі, які він отримував від "Євразу" або "Сибнєфті", надходили від цих компаній, а не від Абрамовича.

У суді було заявлено, що Швідлер не має жодних стосунків з Путіним, не бере участі в російській політиці і навіть не був у Росії з моменту відвідування похорону колишнього президента Росії Бориса Єльцина в 2007 році.

За словами його адвокатів, санкції позбавили його можливості розпоряджатися своїми активами і вести бізнес, а також порушили його приватне життя і зруйнували його репутацію.

Нагадаємо:

Мільярдер і близький партнер російського олігарха Романа Абрамовича, співвласник Evraz Євген Швідлер став першою людиною з тих, проти яких ввели британські санкції і заморожування активів, яка вирішила оскаржити їх у суді.

Економічна правда