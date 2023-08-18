Зеленський підписав закони про звільнення від мита антидронових рушниць і тепловізорів

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкти № 9467 та № 9468, які звільняють від ПДВ та митних платежів низку товарів оборонного призначення, які ввозяться в Україну.

Про це йдеться в картках законопроєктів №9467 і 9468.

Верховна Рада ухвалила ці два законопроєкти 28 липня.

Вони, зокрема, передбачають звільнення від ПДВ та мит такі товари, які ввозять на митну територію України:

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тепловізорні біноклі;

монокуляри;

бінокуляри;

прилади нічного бачення;

далекоміри.

Нагадуємо:

У травні Верховна Рада схвалила законопроєкти №9275 та №9276, які передбачають звільнення на час воєнного стану від ПДВ і мита ввезення складових для виробництва і ремонту БПЛА.

Економічна правда

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