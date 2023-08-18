Зеленський підписав закони про звільнення від мита антидронових рушниць і тепловізорів
П'ятниця, 18 серпня 2023, 18:45 -
Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкти № 9467 та № 9468, які звільняють від ПДВ та митних платежів низку товарів оборонного призначення, які ввозяться в Україну.
Про це йдеться в картках законопроєктів №9467 і 9468.
Верховна Рада ухвалила ці два законопроєкти 28 липня.
Вони, зокрема, передбачають звільнення від ПДВ та мит такі товари, які ввозять на митну територію України:
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- тепловізорні біноклі;
- монокуляри;
- бінокуляри;
- прилади нічного бачення;
- далекоміри.
Нагадуємо:
У травні Верховна Рада схвалила законопроєкти №9275 та №9276, які передбачають звільнення на час воєнного стану від ПДВ і мита ввезення складових для виробництва і ремонту БПЛА.
Економічна правда
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