Росія, Туреччина і Катар готують нову тристоронню "зернову угоду" – Bild
Росія заздалегідь попередила Туреччину про вихід із "зернової угоди", а зараз РФ, Туреччина і Катар працюють над новою тристоронньою угодою, яка має прийти на зміну попередній.
Про це свідчить службове листування між МЗС і посольствами Росії та Туреччини з 21 липня по 8 серпня, яке є у розпорядженні Bild.
"Пропонується постачати російське зерно в бідні країни, переважно в Африці. Туреччина виступить як організатор, Катар - як спонсор поставок.
Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан просить Росію відновити при цьому колишню зернову угоду, щоб зерно поставлялося і з України. Анкара також пропонує діяти під егідою ООН", - йдеться у повідомленні.
За даними Bild, нова угода може бути укладена вже цими вихідними в Будапешті. Для цього туди вже вилетів глава Татарстану Рустам Мінніханов. Туди ж прибуде і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.
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Нагадуємо:
Путін заявив, що Росія "розгляне можливість" повернення до "зернової угоди" лише у разі повного виконання її умов.
Росія просуває план поставок зерна в Африку та витіснення України зі світового ринку після виходу Кремля з "зернової угоди".
Економічна правда