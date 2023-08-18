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Росія, Туреччина і Катар готують нову тристоронню "зернову угоду" – Bild

П'ятниця, 18 серпня 2023, 20:17 - Економічна правда

Росія заздалегідь попередила Туреччину про вихід із "зернової угоди", а зараз РФ, Туреччина і Катар працюють над новою тристоронньою угодою, яка має прийти на зміну попередній.

Про це свідчить службове листування між МЗС і посольствами Росії та Туреччини з 21 липня по 8 серпня, яке є у розпорядженні Bild.

"Пропонується постачати російське зерно в бідні країни, переважно в Африці. Туреччина виступить як організатор, Катар - як спонсор поставок.

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан просить Росію відновити при цьому колишню зернову угоду, щоб зерно поставлялося і з України. Анкара також пропонує діяти під егідою ООН", - йдеться у повідомленні.

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За даними Bild, нова угода може бути укладена вже цими вихідними в Будапешті. Для цього туди вже вилетів глава Татарстану Рустам Мінніханов. Туди ж прибуде і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

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Нагадуємо:

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Путін заявив, що Росія "розгляне можливість" повернення до "зернової угоди" лише у разі повного виконання її умов.

Росія просуває план поставок зерна в Африку та витіснення України зі світового ринку після виходу Кремля з "зернової угоди".

Економічна правда

зерно Росія Туреччина Катар
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