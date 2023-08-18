Капітальні інвестиції в Україні у 2022 році впали на 40%

Viacheslav Onyshchenko/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Обсяг капітальних інвестицій в Україні 2022 року скоротився на 39,2% і становив 409,7 мільярда гривень.

Про це повідомила Державна служба статистики.

Відомство уточнило, що найбільше постраждали діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, де зафіксовано падіння капінвестицій на 83,3% – до 2,2 млрд грн, а також видавнича справа, радіо- і телемовлення – на 64,7%, до 2,2 млрд грн.

В операціях із нерухомим майном спад становив 53,4% – до 14,3 млрд грн, у держуправлінні та обороні – на 50,6%, до 36,5 млрд грн, у промисловості – 48,1%, до 126,1 млрд грн.

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У складському господарстві було зафіксовано зростання одразу на 78,9% – до 23,3 млрд грн. Невелике зростання відбулося в лісовому господарстві та лісозаготівлі – 3,5%, до 1,5 млрд грн, і наукових дослідженнях і розробках – на 21,1%, до 3,2 млрд грн.

У регіональному зрізі найбільший обсяг капінвестицій у 2022 році зафіксовано у Дніпропетровській області – 40,478 млрд грн, Київській – 31,169 млрд грн, Львівській – 26,161 млрд грн.

Нагадуємо:

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Капітальні інвестиції в Україні 2021 року зросли на 13%, тоді як 2020 року було зафіксовано спад на 38,2%.

Економічна правда