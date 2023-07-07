Новини 7 липня: нові маяки для України від МВФ, "Укренерго" просить знизити користування кондиціонерами

Про МВФ. Міжнародний валютний фонд (МВФ) оприлюднив оновлений Меморандум після першого перегляду програми розширеного фінансування України EFF, додавши 4 структурні маяки.

Про "Укренерго". НЕК "Укренерго" зафіксувало найвище споживання електроенергії за першу половину літа 6 липня о 16:00 - українців просять зменшити використання кондиціонерів та потужних приладів.

Про "Газпром". У Росії погрожують санкціями за триваючі арбітражні розгляди "Нафтогазу України" з російським "Газпромом".

Про Коломойського. Ігор Коломойський подав заяву про вступ третьою стороною у судову справу про конфіскацію активів VS Energy, позивачем в якій виступає Міністерство юстиції, а відповідачами - підсанкційні російські олігархи Олександра Бабаков, Євгеній Гінер та Михайла Воєводіна.

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Про Полтавський ГЗК Жеваго. Печерський суд Києва обрав запобіжні заходи керівництву Полтавського ГЗК, який належить Ferrexpo олігарха-втікача Костянтина Жеваго, та фірми-прокладки - тримання під вартою або застава від 2 до 60 мільйонів гривень.

Пресслужба Костянтина Жеваго заявляє, що повідомлення стосовно запобіжних заходів посадовцям "Полтавського гірничо-збагачувального комбінату" у кримінальній справі про начебто реалізацію відходів видобутку залізної руди, містять маніпулювання громадською думкою.

Ексклюзив ЕП

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"Конкуренція – це добре, шахрайство – ні": Threads за перший день має понад 30 мільйонів користувачів, Маск хоче судитися

Як нова соцмережа від Meta завойовує світ, чому її називають конкурентом Twitter та що змусило Маска від жартів про Threads перейти в наступ у суді.