Коломойський вступає у судову справу на боці росіянина-олігарха щодо конфіскації активів VS Energy

Ігор Коломойський подав заяву про вступ третьою стороною у судову справу про конфіскацію активів VS Energy, позивачем в якій виступає Міністерство юстиції, а відповідачами - підсанкційні російські олігархи Олександра Бабаков, Євгеній Гінер та Михайла Воєводіна.

Про це повідомив головний експерт громадської організації StateWatch Олександр Лємєнов.

У заяві вказано, що Коломойський хоче вступити у справу на стороні відповідачів Михайла Воєводіна та Наталії Селіванової (цивільна дружина Воєводіна).

Нагадуємо:

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Ця справа стосується стягнення в дохід держави активів групи VS Energy, бенефіціарами якої держава вважає Бабакова, Гінера та Воєводіна.

У середині травня президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти номінальних власників енергокомпанії VS Energy.

Президентським указом було накладено обмежувальні заходи на власність російських компаній в Україні та власність пов'язаних із ними українських економічних суб'єктів.

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VS Energy - одна з найбільших українських фінансово-промислових груп, що має активи в енергетиці, металургії й нерухомості. Була утворена президентом московського ФК ЦСКА Євгеном Гінером із партнерами.

Упродовж 20 років співвласниками VS Energy вважалися російські бізнесмени Євген Гінер, Михаіл Воєводін і багаторічний депутат Держдуми Олександр Бабаков, що голосував за анексію Криму й агресію проти України. Проти них в кінці минулого року введені санкції, акції пов’язаних із групою компаній заарештував суд.

У разі конфіскації активів, держава забере у росіян корпоративні права у кількох обленерго, готелях, металургійних заводах тощо.

У листопаді 2022 року стало відомо, що українські спецслужби провели обшук будівлі, в якій розташовувався офіс компанії VS Energy.