"Газпром" пригрозив Києву розривом будь-якої співпраці через арбітражні суди

У Росії погрожують санкціями за триваючі арбітражні розгляди "Нафтогазу України" з російським "Газпромом".

Відповідну заяву 7 липня зробив голова правління "Газпрому" Олексій Міллер, передає російське агентство "Інтерфакс".

"Спроби "Нафтогазу" вести арбітражні розгляди з "Газпромом", які тривають, можуть призвести до введення санкцій з боку РФ", - повідомив Міллер журналістам.

Він зазначив, що "Нафтогаз" подав черговий багатомільярдний позов до Росії в суди США. Це, за словами глави "Газпрому", призведе до розриву будь-якої співпраці.

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"У разі продовження таких недобросовісних дій "Нафтогазу" ... тоді вже будь-які відносини російських компаній із "Нафтогазом" будуть просто неможливі", - сказав він.

Як зрозуміло з повідомлення російського агентства, нервозність у "Газпромі" викликає вимога "Нафтогазу" виконувати умови угоди від 2019 року щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів.

Домовленості передбачали підписання контракту на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років, мінімальний обсяг транзиту - 65 млрд кубометрів газу в перший рік і по 40 млрд кубометрів - у наступні 4 роки. Причому, російська сторона зобов'язана оплачувати зазначені обсяги, незалежно від того, чи були вони прокачані на практиці.

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У травні 2022 року Україна була змушена припинити транзит газу через точку Сохранівка в Луганській області, що опинилися на тимчасово окупованій Росією території - через цей пункт здійснюється постачання третини газу в Європу.

Україна запропонувала російській стороні збільшити прокачування через іншу точку доступу - Суджа. Однак РФ збільшувати транзит відмовилася. І платити за недопрокачані обсяги теж відмовилася.

Зокрема, за словами Міллера, окупація точки доступу Сохранівка - це "надуманий привід".

"Глава російської компанії зазначив, що сам "Нафтогаз" під надуманими приводами є порушником контрактних зобов'язань перед "Газпромом". Так, "Нафтогаз" відмовляється приймати російський газ у точці входу "Сохранівка", але водночас вимагає оплату за його транзит", - пише "Інтерфакс".

У вересні 2022 року "Газпром" уже заявляв, що категорично відкидає всі вимоги "Нафтогазу України" щодо ініційованого розгляду стосовно транзиту російського газу в Європу - ненадані українською стороною послуги не повинні і не будуть оплачуватися, підкреслював концерн.

Тоді "Газпром" також заявляв, що вважає подачу звернення "Нафтогазу" до суду недружнім кроком і продовженням недобросовісної поведінки української компанії.

Нагадуємо:

У вересні 2022 року "Нафтогаз України" подав прохання про арбітраж до Міжнародного арбітражного суду при Міжнародній торгово-промисловій палаті в Парижі (Франція) щодо дій ПАТ "Газпром". Компанія вимагає від Газпрому кошти за послугу з організації транспортування природного газу територією України, які не були ним сплачені вчасно та в повному обсязі.