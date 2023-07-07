Махінації на Полтавському ГЗК Жеваго: фігурантам призначили застави від 2 до 60 мільйонів

Печерський суд Києва обрав запобіжні заходи керівництву Полтавського ГЗК, який належить Ferrexpo олігарха-втікача Костянтина Жеваго, та фірми-прокладки - тримання під вартою або застава від 2 до 60 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Відповідно до рішення судді, всі шість підозрюваних мають перебувати в СІЗО з альтернативою внесення застави", - йдеться в повідомленні.

Організатор оборудок має внести 60 мільйонів гривень, решта – від 2 до 40 млн грн.

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У ДБР додали, що підозрювані намагались уникнути контактів зі слідством та переховувались, але їх затримали та доставили в суд під конвоєм.

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ та Офісом Генерального прокурора наприкінці червня повідомили про підозру керівництву правління ПрАТ "Полтавський ГЗК", начальникам відділів, через які здійснювали фінансові оборудки підприємства, а також керівництву фірми-прокладки, через яку відбувались махінації.

Слідство встановило, що посадовці протиправно заволоділи майже 400 мільйонами гривень від видобутку та подальшої реалізації корисних копалин державного значення без відповідних дозволів.

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Зокрема, без відповідних дозволів продавали щебеневу сировину, яка виготовлялась з відходів, видобутих у кар’єрі корисних копалин.

Готівка від продажу виводилася через конвертцентри та розподілялася між учасниками злочинної групи.

Нагадуємо:

ДБР у взаємодії з СБУ та Офісом генерального прокурора повідомило про підозру керівництву та начальникам відділів ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат", який належить олігарху-утікачу Костянтину Жеваго.