У Жеваго прокоментували заяви ДБР та СБУ щодо кримінальних справ по Полтавському ГЗК

Пресслужба Костянтина Жеваго заявляє, що повідомлення стосовно запобіжних заходів посадовцям "Полтавського гірничо-збагачувального комбінату" у кримінальній справі про начебто реалізацію відходів видобутку залізної руди, містять маніпулювання громадською думкою.

Про це йдеться в коментарі, який отримала у своє розпорядження ЕП.

"Пресслужба Костянтина Жеваго просить ЗМІ звернути увагу на факт маніпулювання громадською думкою", - наголошується в повідомленні.

Коментуючи повідомлення ДБР та СБУ, у Жеваго звертають увагу на наступні обставини:

Реклама:

По-перше, ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" не належить Костянтину Жеваго.

"Полтавський ГЗК належить публічній компанії Ferrexpo, що підтверджено усіма відповідними українськими реєстрами, - єдиній іноземній компанії (резиденту Великобританії) з українськими активами, яка котується на основному майданчику Лондонської фондової біржі (LSE) і є учасником індексу FTSE 250", - йдеться в повідомленні.

Зазначається. що Костянтин Жеваго не володіє жодною акцією жодної української компанії з видобутку залізної руди. Він та члени його родини є бенефіціарами трасту, який володіє акціями публічної компанії Ferrexpo, зареєстрованої у Великобританії.

По-друге, звертають увагу в Жеваго, ПГЗК володіє дозволами на видобуток корисних копалин протягом більш ніж 45 років, зокрема, залізної руди, про що підприємство неодноразово повідомляло в ЗМІ.

"Так звані відходи є нефракційним відсівом - побічним продуктом добування залізної руди, який виникає під час видобутку руди Полтавським ГЗК вже понад 45 років - з 1978 року. Протягом усіх цих років підприємство отримує цю продукцію в процесі виробництва залізної руди й реалізовувало її для потреб народного господарства України", - наголошується в повідомленні.

Реклама:

Пресслужба заявляє, що відкриті останнім часом кримінальні справи стосовно цих відходів "не мають під собою законних підстав і підґрунтя" та "не витримають жодного повноцінного судового процесу, якщо взагалі ДБР чи СБУ зможуть довести їх до суду і не закриють свої надумані розслідування ще до передачі їх на розгляд у суді".

"Ми вважаємо, що це економічні диверсанти, які діють проти інтересів України та на догоду державі-агресору", - заявив Радислав Ткаченко, адвокат у вищезазначених справах.

Нагадуємо:

Печерський суд Києва обрав запобіжні заходи керівництву Полтавського ГЗК, який належить Ferrexpo олігарха-втікача Костянтина Жеваго, та фірми-прокладки - тримання під вартою або застава від 2 до 60 мільйонів гривень. Про це 7 липня повідомила пресслужба ДБР.

ДБР у взаємодії з СБУ та Офісом генерального прокурора повідомило про підозру керівництву та начальникам відділів ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат", який належить олігарху-утікачу Костянтину Жеваго.