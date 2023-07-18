Новини 18 липня: проєкт відбудови Каховської ГЕС, грантова допомога для "Укренерго"
Про Каховську ГЕС. Кабінет міністрів хоче відбудувати Каховську ГЕС за два роки, попри те, що раніше фахівці називали мінімальний термін для відбудови - 5-7 років.
Про "Укренерго". "Укренерго" разом з Міненерго та Мінфіном підписали зі Світовим Банком (МБРР) дві угоди про виділення компанії грантової допомоги.
Про компенсацію за знищене житло. На порталі "Дія" стартувало бета-тестування подання заяви на отримання компенсації за знищене житло.
Про велику приватизацію. Кабінет міністрів ухвалив технічні зміни, які були необхідні для старту процесу великої приватизації через систему Прозорро.Продажі.
Про "зернову угоду". У Кремлі вже вдаються до риторики загроз, коментуючи можливість продовження зернової угоди без РФ, а також заочно відповіли відмовою на ініціативу президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, який напередодні анонсував розмову з Путіним.
ЄС прагне транспортувати більше українського зерна автомобільним і залізничним транспортом, щоб компенсувати вихід Росії з "зернової угоди".
Ексклюзиви ЕП
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Чи виправдані ремонти та реконструкції під час війни і чи можливо використати ці кошти для боротьби з агресором.
День народження "зернового коридору" і день кінця. Як Україна знову опинилася в морській блокаді та чим це загрожує
Чому світ став менш чутливим до проблем України, чи загрожує українському експорту вихід Росії з угоди і як возити зерно морем без неї.