Новини 18 липня: проєкт відбудови Каховської ГЕС, грантова допомога для "Укренерго"

Про Каховську ГЕС. Кабінет міністрів хоче відбудувати Каховську ГЕС за два роки, попри те, що раніше фахівці називали мінімальний термін для відбудови - 5-7 років.

Про "Укренерго". "Укренерго" разом з Міненерго та Мінфіном підписали зі Світовим Банком (МБРР) дві угоди про виділення компанії грантової допомоги.

Про компенсацію за знищене житло. На порталі "Дія" стартувало бета-тестування подання заяви на отримання компенсації за знищене житло.

Про велику приватизацію. Кабінет міністрів ухвалив технічні зміни, які були необхідні для старту процесу великої приватизації через систему Прозорро.Продажі.

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Про "зернову угоду". У Кремлі вже вдаються до риторики загроз, коментуючи можливість продовження зернової угоди без РФ, а також заочно відповіли відмовою на ініціативу президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, який напередодні анонсував розмову з Путіним.

ЄС прагне транспортувати більше українського зерна автомобільним і залізничним транспортом, щоб компенсувати вихід Росії з "зернової угоди".

Ексклюзиви ЕП

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У країні війна, а влада робить ремонти. Чи можна витратити ці гроші на армію?

Чи виправдані ремонти та реконструкції під час війни і чи можливо використати ці кошти для боротьби з агресором.

День народження "зернового коридору" і день кінця. Як Україна знову опинилася в морській блокаді та чим це загрожує

Чому світ став менш чутливим до проблем України, чи загрожує українському експорту вихід Росії з угоди і як возити зерно морем без неї.