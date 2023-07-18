У Кремлі в традиційній манері прокоментували можливість продовження зернової угоди без РФ

У Кремлі вже вдаються до риторики загроз, коментуючи можливість продовження зернової угоди без РФ, а також заочно відповіли відмовою на ініціативу президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, який напередодні анонсував розмову з Путіним.

Указані меседжі довірили озвучити речнику глави Кремля Владіміра Путіна - Дмітрію Пєскову, який 18 липня вийшов з низкою заяв перед журналістами.

"Є безпекові ризики, на це треба зважати, не знаємо, хто і які країни готові на себе їх узяти", - заявив Пєсков, коментуючи журналістам перспективу зернової угоди без участі Росії.

При цьому, він завуалював цю погрозу поясненням, що просто цей район наближений до зони бойових дій.

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Пєсков також зазначив, що "в графіку Владіміра Путіна немає контактів із президентом Туреччини", коментуючи на прохання ЗМІ заяву Ердогана, що той планує телефонну розмову з Путіним, щоб "не чекати до серпня", коли очікується особистий візит лідера РФ у Туреччину.

У традиційній для російських пропагандистів бездоказовій манері Пєсков заявив, що "Україна неодноразово використовувала зерновий коридор у військових цілях".

Також, він заявив, що "Росія, як і раніше, готова постачати безплатно зерно найбіднішим країнам. З цього питання Москва продовжує контакти з африканськими партнерами".

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Нагадуємо:

Вдень 17 липня речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив про зупинку дії "зернової угоди". Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила "РИА Новости", що Росія сьогодні офіційно проінформувала Туреччину й Україну, а також секретаріат ООН про заперечення проти продовження Чорноморської зернової ініціативи.

Останнім часом Росія регулярно погрожувала не продовжити дію зернового коридору попри заклики ООН і Туреччини, які стали посередниками домовленості.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у п'ятницю заявив, що він та президент Росії Владімір Путін дотримуються однієї думки щодо продовження дії "зернової угоди".

Згодом у Кремлі спростували заяви турецького президента.

За даними ЗМІ, ЄС розглядав питання про поступки російському банку заради "зернової угоди". Зокрема, йшлося про створення дочірньої компанії підсанкційного "Россельхозбанку" для відновлення його зв'язку зі SWIFT.