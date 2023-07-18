У "Дії" стартував тест подачі заяви на компенсації за знищене житло: як працює

На порталі "Дія" стартувало бета-тестування подання заяви на отримання компенсації за знищене житло.

Про це повідомили пресслужба Мінвідновлення та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

Наразі тестування стосується громадян, які мають знищене житло в Мощуні та Бородянці Київської області.

"Це частина другого етапу державної політики із забезпечення житлом українців, чия оселя була пошкоджена або знищена внаслідок збройної агресії рф. На першому етапі 10 травня було запущено програму єВідновлення для дрібного ремонту пошкодженого житла", - додали в Мінвідновлення.

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У відомстві пояснили, що компенсаційний механізм за знищене житло використовує схожий алгоритм подачі, що і єВідновлення.

Громадянам потрібно буде через "Дію" подати заяву на отримання компенсації. Згодом буде додана можливість подачі заяви через ЦНАП, нотаріуса чи орган соціального захисту.

Після цього комісія, створена при громаді, розгляне заяву, проведе обстеження житла та прийме рішення щодо призначення компенсації.

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Стати тестувальниками можуть українці, які:

досягнули 18 років

мають верифікований РНОКПП

попередньо надіслали повідомлення про зруйноване майно

мають зруйновану домівку на території с. Мощун в Гостомельській територіальній громаді або в смт Бородянка Бородянської селищної територіальної громади Київської області

є єдиним власником майна, яке зареєстроване в Державному реєстрі речових прав (ДРРП).

Долучитися до бета-тесту можна за посиланням.

Наразі наразі механізм компенсації за знищене житло стосується виключно того житла, яке розташоване на неокупованій частині України. Щодо окупованих територій уряд розробляє окреме рішення.

"Розмір компенсації визначатиметься на основі відкритих та прозорих формул, передбачених прийнятим Урядом України Порядком надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна", - додали в Мінвідновлення.

Компенсація надаватиметься у формі безготівкового житлового сертифікату, який можна буде використати для купівлі квартири чи приватного будинку на первинному чи вторинному ринках.

Згодом буде надана можливість отримання грошової допомоги на будівництво нового приватного будинку тими громадянами, які втратили такий будинок.

Отримати нове житло можна буде в будь-якій громаді України, крім тимчасово окупованих територій.

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Економічна правда