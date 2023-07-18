Кабмін схвалив проєкт з відбудови Каховської ГЕС з експериментальними термінами

Кабінет міністрів хоче відбудувати Каховську ГЕС за два роки, попри те, що раніше фахівці називали мінімальний термін для відбудови - 5-7 років.

Про ухвалене рішення повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні Уряд затвердив постанову про експериментальний проєкт з початку відбудови Каховської ГЕС, яку підірвали росіяни. Проєкт розрахований на два роки", - зазначив глава уряду.

За його словами, на першому етапі буде спроєктовано всі інженерні конструкції, підготовлено необхідну базу для відновлення.

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Другий етап розпочнеться після деокупації територій, де розташована ГЕС. Він передбачає власне будівельні роботи.

Координуватиме проєкт Міністерство економіки, а замовником робіт буде державне "Укргідроенерго".

Своєю чергою "Укргідроенерго", яке раніше називало зовсім інші терміни, необхідні для відбудови Каховської ГЕС, обмежилося лише передруком повідомлення Дениса Шмигаля.

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Оновлено:

ЕП отримала у своє розпорядження пояснювальну записку до указаного проєкту урядової постанови, в якому, зокрема, роз'яснюються особливості відбудови Каховської ГЕС, а також - наслідки її підриву.

Так, зазначається, що Каховська катастрофа безпрецедентна для України. За попередніми розрахунками Національного банку України, що оприлюднені в загальнодоступних джерелах, у короткостроковому періоді вплив руйнування Каховської ГЕС) буде обмеженим.

Він буде зумовлений насамперед негативним впливом скорочення споживання води на промислову діяльність південно-східного регіону, зокрема роботу низки металургійних підприємств, підприємств сільського господарства та харчової промисловості. Додатково на останніх позначиться зниження врожаю соняшнику та овочів, які вирощуються на Херсонщині, Запорізькій та Дніпропетровській області.

Водночас оцінити втрати економіки загалом та, зокрема, від шкоди екосистемі можна буде лише згодом.

Фінансовий сектор зазнає збитків через руйнування Каховської ГЕС, насамперед через втрати своїх клієнтів. Також Національний банк України передбачає, що руйнування Каховської ГЕС за першими оцінками може призвести до розширення дефіциту торгівлі товарами у наступні два роки. Максимальні втрати оцінюються ним у 0,4 млрд дол. у 2023 році та 0,7 млрд дол. у 2024 році.

У цьому зв'язку пропонується реалізувати експериментальний проєкт протягом двох років, з наступними двома етапами.

Перший етап експериментального проєкту передбачає проєктування таких конструкцій:

тимчасових гребль верхнього 1 нижнього б'єфа Каховського гідровузла;

споруд для пропуску будівельних та екологічних витрат Каховського гідровузла;

підпірної споруди у нижньому б'єфі Дніпровської ГЕС;

будівництво підпірної споруди у нижньому б'єфі Дніпровської ГЕС.

Другий етап експериментального проєкту, який розпочинається після деокупації території розташування Каховської ГЕС та передбачає:

обстеження, демонтаж зруйнованих споруд та конструкцій Каховського гідровузла;

розробка проєкту будівництва Каховської ГЕС;

будівництво тимчасових гребель верхнього і нижнього б'єфа Каховського гідровузла.

У зв'язку з гострою потребою розв'язання соціально-важливих питань та потребою безперебійного функціонування енергетичної інфраструктури, цей експеримент дозволить забезпечити відновлення втрачених маневрових потужностей відновлюваної енергетики, необхідне споживання води промисловою галуззю південно-східного регіону, збереження рівня врожайності сільськогосподарської продукції.

Нагадуємо:

Станція повністю зруйнована і вона не підлягає відновленню.

Відбудова Каховської ГЕС займе мінімум сім років. Кілька років піде на фактичну відбудову ГЕС, 2–3 роки знадобиться на те, щоб вода наповнила дамбу. Після цього ще потрібен буде час на ремонт і відновлення каналів та систем зрошення, які будувались у 1970–1990-х роках. Про це раніше заявляли в Мінагрополітики, які складали свою оцінку, зокрема, з урахуванням необхідності зарибити Каховське водосховище.

Що ж до самої відбудови, то, як розповідали в "Укргідроенерго", на це піде не менше 5 років, оскільки це складний гідровузол.

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