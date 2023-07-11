Новини 11 липня: плани щодо поки окупованих територій, росіяни втрачають своє майно в Україні

Провал курортного сезону в Криму. Готелі в окупованому Росією Криму через низький попит знизили ціни для туристів до 40%. А на тлі великої завантаженості курортів Краснодарського краю (РФ), завантаження готелів в окупованому Криму в червні не перевищувала 50%.

Проблеми з Кримським мостом. Після повідомлень про ракету, "збиту в районі Керчі", проїзд через Кримський міст з боку Краснодарського краю зупинився, а автомобілі возять великі десантні кораблі військово-морського флоту Росії. Міноборони РФ каже про "пік курортного сезону" і "велике скупчення транспорту в напрямку Криму".

Про продаж вилучених активів росіян. Фонд державного майна починає приватизацію вилучених у російських олігархів активів, перші торги з продажу аграрної компанії "Інвестагро" пройдуть 10 серпня на Prozorro.Продажі.

Україна вже планує життя на поки що окупованих територіях. Українці вже подали сотні заяв для роботи на держслужбі після деокупації Криму та Донбасу.

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Аптекам відновили низку заборон. Кабінет Міністрів на засіданні в вівторок, 11 липня, повернув обмеження у назвах на вивісках аптек.

Робота нової Служби екстреної допомоги. Підключення Служба екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 відбуватиметься в чотири етапи, до кінця 2024 року.

Ексклюзиви ЕП

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