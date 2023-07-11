Через низький попит готелі в окупованому Криму знизили ціни для туристів до 40%

Готелі в окупованому Росією Криму через низький попит знизили ціни для туристів до 40%. А на тлі великої завантаженості курортів Краснодарського краю (РФ), завантаження готелів в окупованому Криму в червні не перевищувала 50%.

Про це повідомляє представництво президента України в АР Крим.

"Окупаційні адміністрації повідомляють, що "Крим чекає на туристів", а проведення курортного сезону на хорошому рівні "важливе" для них. З огляду на це уряд РФ виділив 2,5 мільярда рублів на підтримку туризму у окупованому Криму та Севастополі", - йдеться у повідомленні.

А щоб "владнати" ситуацію із кілометровими пробками на "кримському мосту", окупаційна адміністрація вигадує плани для компенсації туристам через продовження відпочинку у готелі або перерахування вартості проживання, додали в представництві президента.

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З початку липня на в’їзд та виїзд із окупованого Криму утворились масштабні пробки через збільшення кількості постів огляду і перевірки всіх транспортних засобів, нагадує представництво.

Нагадаємо:

Частка окупованого РФ Криму в бронюваннях готелів і житла для відпочинку серед росіян впала до 1%.

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