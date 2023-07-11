ФДМУ розпочинає продаж вилучених активів росіян: яку компанію приватизують першою

Фонд державного майна починає приватизацію вилучених у російських олігархів активів, перші торги з продажу аграрної компанії "Інвестагро" пройдуть 10 серпня на Prozorro.Продажі.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

Компанія "Інвестагро" раніше належала російському мільярдеру, акціонеру титанової корпорації ВСМПО-Авісма Михайлу Шелкову.

Стартова ціна лоту становить 55 млн грн, гарантійний внесок для участі у торгах – 11 млн грн.

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"Дотримуємося обіцянок. Цей аукціон має стати символом прозорості та справедливості. Агресор має бути покараний. Колишні російські активи будуть працювати на відбудову України та розвиток її економіки", – зазначив голова ФДМУ Рустем Умєров.

За підсумками 2022 року "Інвестагро" отримала 3,7 млн грн чистого прибутку, а в I півріччі 2023 - 7 млн грн збитку. Компанія має поточну кредиторську заборгованість 17,2 млн грн.

У власності "Інвестагро" перебуває 25 об'єктів нерухомого майна та 12 транспортних засобів. Також компанія орендує 204 земельні ділянки загальною площею майже 1326 га.

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Нагадуємо:

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) конфіскував українські активи російського мільярдера, ексглаву інвестиційного підрозділу державної компанії "Ростех" Михайла Шелкова.

У якості третіх осіб до справи було долучено українські ТОВ "Демуринський гірничо-збагачувальний комбінат" та засновані ним компанії "Інвестагро", "ВСМПО Титан Україна", "Тай-Мінералс" та її співвласника - кіпрську Limpieza Limited.

При цьому Шелков у 2021 році був включений до українського санкційного списку. У жовтні 2022 року санкції розширили - до них була включена Limpieza Limited.

Шелков є заступником голови ради директорів російської "ВСМПО-Авісма", найбільшого російського постачальника титану і одного з найбільших у світі.

"ВСМПО-Авісма" постачала титанову продукцію підприємствам військово-оборонної промисловості Росії, зокрема, в рамках контрактів на виконання державного оборонного замовлення.

Економічна правда