Визначено черговість підключення регіонів до Служби екстреної допомоги населенню 112

Підключення Служба екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 відбуватиметься в чотири етапи, до кінця 2024 року.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Як випливає з повідомлення, під перший етап підключення підпадуть центральні регіони країни.

"Служба екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 запрацювала з 1 липня на території міста Києва. Надалі вона буде покривати центральний макрорегіон, до якого увійдуть Київська, Житомирська, Вінницька, Черкаська та Чернігівська області", - зазначив заступник Міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко.

Реклама:

Наступний етап реалізації проєкту охопить західний макрорегіон із комунікаційним центром у місті Львів. До західного макрорегіону будуть віднесені Рівненська, Волинська, Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Івано-Франківська, Чернівецька та Закарпатська області.

Третій етап — це відкриття центру у м. Дніпро та розширення мережі обслуговування у Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

Фінальний етап — місто Одеса та південні регіони, включно з АР Крим.

Реклама:

Реалізація заходів із розгортання Системи 112 на всій території України залежатиме від безпекової ситуації. Однак завершити проєкт все ж таки обіцяють до кінця 2024 року.

Так, у Київській області заходи мають бути реалізовані до кінця серпня.

Відкриття центру у Львові має відбутися до 1 грудня.

Якщо говорити про Дніпро й Одесу, то тут, безумовно, багато буде залежати від безпекової ситуації.

"Проте, відповідно до плану, до кінця 2024 року вся Україна має бути покрита такими центрами, і можливість зателефонувати за єдиним номером 112 буде у громадян на території всієї країни", - зазначив Леонід Тимченко.

Також заступник Міністра розповів про переваги єдиного номера 112.

"Перевага від єдиного номера 112 – коли є необхідність викликати декілька служб одночасно. Це може бути або приліт ракети, або ДТП із постраждалими. Наприклад, коли автомобіль горить, необхідно викликати, окрім поліції, ще ДСНС та екстрену медичну допомогу. Це тепер можна зробити за одним номером 112", - зазначив він.

Нагадуємо:

Інші номери екстрених служб 101, 102, 103 і 104 наразі продовжують працювати.

Служба екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 наразі лише розвантажує служби реагування, опрацьовуючи значну кількість звернень, які не потребують залучення екстрених служб.

Так, з 1 липня, коли запрацював єдиний номер 112 у місті Києві, до Центру 112 надійшло понад 14 тисяч дзвінків, і лише близько 2 тисяч з них були скеровані до спеціалізованих екстрених служб. Це говорить про те, що велика кількість дзвінків є непрофільними.