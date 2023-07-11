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Керченський міст стоїть, автомобілі через Керченську протоку возять кораблями ВМФ

Вівторок, 11 липня 2023, 19:10 - Лія Ільченко

Через проблеми з проїздом через Кримський міст з боку Краснодарського краю великі десантні кораблі військово-морського флоту Росії приступили до перевезення автотранспорту через Керченську протоку.

Про це повідомляє російське агентство "Интерфакс" із посиланням на міноборони РФ.

Російські ЗМІ заповнені суперечливими повідомленнями про причини ситуації і навіть про те, чи існує проблема в принципі.

Так пропагандистське "РИА Новости" опівдні, 11 липня, повідомило, що заторів на під'їзді до Кримського мосту немає. З боку Краснодарського краю черга не перевищує 40 автомобілів, з боку Керчі скупчення машин немає.

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Однак уже за кілька годин міноборони РФ повідомило, що два великі десантні кораблі допоможуть розвантажити Кримський міст, вони ходитимуть за маршрутом порт "Кавказ" - порт "Крим" і здатні взяти на борт за один раз до 40 автомобілів.

Згідно з повідомленнями, проблема з проїздом через Кримський міст виникла в понеділок, 10 червня.

Серед причин називають, зокрема, сильний вітер. Про це пише РІА "Новости".

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Водночас, згідно з повідомленнями "Интерфакса", який посилається на міністерство оборони, йдеться про "пік курортного сезону" і "велике скупчення транспорту в напрямку Криму".

Нагадуємо:

Уранці, 10 липня, російські ЗМІ повідомили про ракету, "збиту в районі Керчі". Про це, зокрема, повідомило ще одне пропагандистське інформагентство ТАСС.

"Деякі Telegram-канали звернули увагу на незвичайну дальність польоту українських ракет і припустили, що йдеться про снаряди, поставлені країнами НАТО", - йшлося в повідомленні.

Інших подробиць інциденту російські інформресурси не повідомили.

Нагадаємо також, що через низький попит готелі в окупованому Криму знизили ціни для туристів до 40%.

Крим керченський міст
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