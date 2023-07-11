Аптекам заборонили вказувати на вивісках інформацію про рівень цін

Кабінет Міністрів на засіданні в вівторок, 11 липня, повернув обмеження у назвах на вивісках аптек.

Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Внесено зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)", – написав він.

Уряд встановив, що на вивісці та зовнішніх рекламних конструкціях аптечного закладу дозволяється, крім використання позначення виду аптечного закладу зазначати найменування ліцензіата, аптечного закладу та/або торговельної марки, що належить ліцензіату на законних підставах, за умови, що таке найменування не містить вказівки щодо рівня або іншої ознаки цін.

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Вказівки щодо рівня цін можуть вплинути на наміри споживача щодо придбання товарів у такому закладі.

Також на вивісці не має міститись інформація, що може вводити споживача в оману, про орієнтованість аптечного закладу на обслуговування певних соціальних груп населення, порівняння з іншими аптечними закладами.

Економічна правда

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